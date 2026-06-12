Нетаньяху благодарит Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за обещание включить в окончательное соглашение с Ираном положения о вывозе обогащенного урана с иранской территории и ограничении производства ракет Тегераном.
Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства по итогам телефонного разговора двух лидеров.
«Президент (США Дональд) Трамп обсудил с премьер-министром (Израиля Биньямином) Нетаньяху договоренности, заключаемые с Ираном в качестве основы для начала переговоров. Хотя Израиль не является стороной в этих договоренностях, премьер-министр выразил признательность президенту Трампу за его обещание, что окончательное соглашение, достигнутое в результате переговоров, будет включать вывоз обогащенного ядерного материала, демонтаж производственной базы обогащения, ограничение производства ракет и прекращение поддержки Ираном террористических сателлитов в регионе», - говорится в заявлении.
Ранее Трамп заявил, что обсудил с лидерами ряда государств, включая Нетаньяху, договоренности с Ираном о прекращении конфликта.
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Сообщение президента США Дональда Трампа в социальных сетях, предполагающее скорое соглашение с Тегераном, удивило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильский премьер в тот момент участвовал в обсуждении вопросов безопасности, связанных с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на израильский источник.
Израиль не был осведомлен о каком-либо готовящемся соглашении с Ираном или об одобрении какого-либо соглашения, сообщил источник CNN, что, по-видимому, противоречит заявлению Трампа, сделанному в Truth Social.
В четверг вечером Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности с высокопоставленными сотрудниками служб безопасности и некоторыми министрами после двух ночей подряд американских ударов по Ирану и угроз Трампа о новых атаках, говорится в сообщении.