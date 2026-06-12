Нетаньяху благодарит Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за обещание включить в окончательное соглашение с Ираном положения о вывозе обогащенного урана с иранской территории и ограничении производства ракет Тегераном. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства по итогам телефонного разговора двух лидеров.

«Президент (США Дональд) Трамп обсудил с премьер-министром (Израиля Биньямином) Нетаньяху договоренности, заключаемые с Ираном в качестве основы для начала переговоров. Хотя Израиль не является стороной в этих договоренностях, премьер-министр выразил признательность президенту Трампу за его обещание, что окончательное соглашение, достигнутое в результате переговоров, будет включать вывоз обогащенного ядерного материала, демонтаж производственной базы обогащения, ограничение производства ракет и прекращение поддержки Ираном террористических сателлитов в регионе», - говорится в заявлении. Ранее Трамп заявил, что обсудил с лидерами ряда государств, включая Нетаньяху, договоренности с Ираном о прекращении конфликта.

*** 00:01 Сообщение президента США Дональда Трампа в социальных сетях, предполагающее скорое соглашение с Тегераном, удивило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильский премьер в тот момент участвовал в обсуждении вопросов безопасности, связанных с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на израильский источник.