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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Нетаньяху благодарит Трампа

обновлено 01:48
01:48 1278

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за обещание включить в окончательное соглашение с Ираном положения о вывозе обогащенного урана с иранской территории и ограничении производства ракет Тегераном.

Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства по итогам телефонного разговора двух лидеров.

«Президент (США Дональд) Трамп обсудил с премьер-министром (Израиля Биньямином) Нетаньяху договоренности, заключаемые с Ираном в качестве основы для начала переговоров. Хотя Израиль не является стороной в этих договоренностях, премьер-министр выразил признательность президенту Трампу за его обещание, что окончательное соглашение, достигнутое в результате переговоров, будет включать вывоз обогащенного ядерного материала, демонтаж производственной базы обогащения, ограничение производства ракет и прекращение поддержки Ираном террористических сателлитов в регионе», - говорится в заявлении.

Ранее Трамп заявил, что обсудил с лидерами ряда государств, включая Нетаньяху, договоренности с Ираном о прекращении конфликта.

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Сообщение президента США Дональда Трампа в социальных сетях, предполагающее скорое соглашение с Тегераном, удивило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильский премьер в тот момент участвовал в обсуждении вопросов безопасности, связанных с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на израильский источник.

Израиль не был осведомлен о каком-либо готовящемся соглашении с Ираном или об одобрении какого-либо соглашения, сообщил источник CNN, что, по-видимому, противоречит заявлению Трампа, сделанному в Truth Social.

В четверг вечером Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности с высокопоставленными сотрудниками служб безопасности и некоторыми министрами после двух ночей подряд американских ударов по Ирану и угроз Трампа о новых атаках, говорится в сообщении.

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