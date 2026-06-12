ЧП в аэропорту Антальи

Самолет авиакомпании Turkish Airlines снес крылом радиолокационное оборудование в аэропорту Антальи.
Boeing 777, выполнявший рейс Стамбул — Анталья, при рулении к месту стоянки коснулся правым крылом мачты антенны наземного радиолокатора, пишут турецкие СМИ.
На борту авиалайнера находились 267 пассажиров, всех эвакуировали. По данным авиакомпании, легкие травмы получил один человек.
Пассажиры рассказали, что после удара в салоне выпали кислородные маски и повредилась одна из панелей самолета. По их словам, у некоторых людей произошел нервный срыв.
June 11, 2026