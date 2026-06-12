USD 1.7000
EUR 1.9632
RUB 2.3552
Подписаться на уведомления
Трамп: Конец войне
Новость дня
Трамп: Конец войне

ЧП в аэропорту Антальи

ФОТО; видео
00:18 1571

Самолет авиакомпании Turkish Airlines снес крылом радиолокационное оборудование в аэропорту Антальи.

Boeing 777, выполнявший рейс Стамбул — Анталья, при рулении к месту стоянки коснулся правым крылом мачты антенны наземного радиолокатора, пишут турецкие СМИ.

На борту авиалайнера находились 267 пассажиров, всех эвакуировали. По данным авиакомпании, легкие травмы получил один человек.

Пассажиры рассказали, что после удара в салоне выпали кислородные маски и повредилась одна из панелей самолета. По их словам, у некоторых людей произошел нервный срыв.

Трамп: Конец войне
Трамп: Конец войне обновлено 00:37
00:37 13111
Пашинян о войне и мире
Пашинян о войне и мире обновлено 14:46; все еще актуально
11 июня 2026, 14:46 6017
Нетаньяху благодарит Трампа
Нетаньяху благодарит Трампа обновлено 01:48
01:48 1280
В Британии новый министр обороны
В Британии новый министр обороны обновлено 01:07
01:07 2574
Два гола и три удаления в матче открытия ЧМ-2026 Мексика - ЮАР
Два гола и три удаления в матче открытия ЧМ-2026 Мексика - ЮАР видео, обновлено 01:04
01:04 2514
Политическая поляризация в Армении: планы Москвы и контрмеры Пашиняна
Политическая поляризация в Армении: планы Москвы и контрмеры Пашиняна наш обзор
11 июня 2026, 23:23 1988
ЧП в аэропорту Антальи
ЧП в аэропорту Антальи ФОТО; видео
00:18 1572
В Азербайджане открылось посольство Эстонии
В Азербайджане открылось посольство Эстонии
11 июня 2026, 23:54 830
Когда состоятся похороны Али Хаменеи?
Когда состоятся похороны Али Хаменеи?
11 июня 2026, 23:36 1310
Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки
Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки
11 июня 2026, 23:05 948
Platinum Wolf – 2026: День высокопоставленного наблюдателя
Platinum Wolf – 2026: День высокопоставленного наблюдателя ФОТО
11 июня 2026, 22:37 698

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Конец войне
Трамп: Конец войне обновлено 00:37
00:37 13111
Пашинян о войне и мире
Пашинян о войне и мире обновлено 14:46; все еще актуально
11 июня 2026, 14:46 6017
Нетаньяху благодарит Трампа
Нетаньяху благодарит Трампа обновлено 01:48
01:48 1280
В Британии новый министр обороны
В Британии новый министр обороны обновлено 01:07
01:07 2574
Два гола и три удаления в матче открытия ЧМ-2026 Мексика - ЮАР
Два гола и три удаления в матче открытия ЧМ-2026 Мексика - ЮАР видео, обновлено 01:04
01:04 2514
Политическая поляризация в Армении: планы Москвы и контрмеры Пашиняна
Политическая поляризация в Армении: планы Москвы и контрмеры Пашиняна наш обзор
11 июня 2026, 23:23 1988
ЧП в аэропорту Антальи
ЧП в аэропорту Антальи ФОТО; видео
00:18 1572
В Азербайджане открылось посольство Эстонии
В Азербайджане открылось посольство Эстонии
11 июня 2026, 23:54 830
Когда состоятся похороны Али Хаменеи?
Когда состоятся похороны Али Хаменеи?
11 июня 2026, 23:36 1310
Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки
Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки
11 июня 2026, 23:05 948
Platinum Wolf – 2026: День высокопоставленного наблюдателя
Platinum Wolf – 2026: День высокопоставленного наблюдателя ФОТО
11 июня 2026, 22:37 698
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться