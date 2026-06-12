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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Французы хотят расширить полномочия Каллас

01:23 282

Французские дипломаты выступили с предложением провести реорганизацию дипломатической службы Европейского союза и расширить полномочия ее главы Кайи Каллас. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, распространенный 11 июня в Брюсселе и представляющий точку зрения чиновников и дипломатов ЕС.

«Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов», — сказано в публикации.

По оценке французских дипломатов, эффективность реакции ЕС на международные кризисы снижается из-за пересечения полномочий между Европейской комиссией и Европейской службой внешних действий под руководством Каллас.

Для решения проблемы предлагается рассмотреть три сценария: сосредоточить внешнюю политику в руках Еврокомиссии, передать функции дипломатической службы Совету ЕС либо расширить полномочия Каллас в рамках институциональной реформы.

«Последнее предложение предоставит Кайе Каллас больше полномочий в Европейской комиссии, сделав ее «первым исполнительным вице-президентом» и руководителем для комиссаров и департаментов, ответственных за внешние связи, торговлю и экономическое развитие», — отмечает агентство.

Газета Financial Times в этот же день со ссылкой на источники сообщила, что Париж, Берлин и ряд других европейских столиц рассматривают варианты перераспределения полномочий в сфере внешней политики ЕС, которые могут затронуть Каллас. По данным издания, одним из обсуждаемых сценариев является сокращение ее полномочий и ослабление роли Европейской службы внешних связей.

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