Французы хотят расширить полномочия Каллас

Французские дипломаты выступили с предложением провести реорганизацию дипломатической службы Европейского союза и расширить полномочия ее главы Кайи Каллас. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, распространенный 11 июня в Брюсселе и представляющий точку зрения чиновников и дипломатов ЕС.

«Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов», — сказано в публикации.