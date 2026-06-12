Северная Корея наращивает мощности по обогащению урана

Как удалось выяснить The Wall Street Journal, потенциал Северной Кореи по обогащению урана способен возрасти на 75% после ввода в строй нового крупного ядерного объекта в Йонбёне. Об этом сообщает forbes.ru.

Согласно расчетам аналитиков лондонской организации Vertic, после выхода на полную мощность предприятие сможет кардинально изменить производственные возможности Пхеньяна.

Новый объект оснастят более чем 9000 центрифуг. Их совокупная производительность достигнет примерно 160 кг высокообогащенного урана в год.

Для сравнения: в настоящее время КНДР, по данным тех же аналитиков, способна ежегодно выпускать 215 кг такого материала. Таким образом, запуск гигантского комплекса почти удвоит текущие темпы производства делящегося вещества.

На сегодняшний день, по оценкам специалистов, Северная Корея располагает приблизительно 60 ядерными боеголовками. При этом у страны имеется достаточный запас расщепляющихся материалов для создания еще как минимум 90 единиц.

До этого стало известно о том, что США и Иран обсудили запрет на обогащение урана на 15 лет.