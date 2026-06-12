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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Невидимый дождь из «вечных химикатов» по всей Земле

01:55 276

Ученые Ланкастерского университета сообщили о росте содержания трифторуксусной кислоты (ТФУ) — так называемого «вечного химиката», который практически не разлагается в окружающей среде, пишет Atmospheric Chemistry and Physics. 

По оценкам исследователей, с 2000 по 2022 год в атмосфере образовалось около 335 тыс. тонн этого вещества, после чего оно выпало на поверхность Земли вместе с осадками.

ТФУ возникает при распаде веществ, используемых в холодильниках, кондиционерах и аэрозолях. Рост его концентрации зафиксирован по всему миру, включая Арктику. Вещество не удаляется стандартными системами водоочистки и может попадать в питьевую воду.

По данным ученых, особую опасность ТФУ представляет для замкнутых водоемов, где оно способно накапливаться и негативно влиять на водные экосистемы.

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