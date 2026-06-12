В 5 лет она переехала в Баку, сегодня она лучшая в мире

Игрок женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Александра Молленхауэр возглавила обновленный индивидуальный мировой рейтинг. Со 167,856 очка она занимает 1-е место среди всех баскетболисток планеты.

Александра здорово сыграла на завершившемся 7 июня чемпионате мира, где сборная Азербайджана, впервые выступавшая на соревновании планетарного масштаба, заняла 4-е место.

28-летняя баскетболистка переехала в Баку вместе с родителями, когда ей было пять лет. Семья перебралась из США в Азербайджан в связи с работой. Поэтому Молленхауэр вполне можно назвать воспитанницей азербайджанской школы баскетбола. Ее отец – Скотт Молленхауэр – баскетбольный тренер, ранее играл в азербайджанских командах.

В «большом» баскетболе прошлый сезон Александра провела в испанском клубе «Араски», но уже покинула эту команду.

Возвращаясь к выступлению сборной Азербайджана на чемпионате мира, стоит напомнить, что по ходу турнира были обыграны сборные Мадагаскара, Чехии, Польши, Литвы и Германии. Травма нашей баскетболистки Брианны Фрейзер не позволила Азербайджану одолеть в полуфинале США.

Кстати, Фрейзер занимает в рейтинге 5-е место. Две другие наши баскетболистки - уроженка Калифорнии Арика Картер и бакинка Дина Ульянова - располагаются соответственно на 16-й и 17-й строчках соответственно.