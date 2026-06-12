Беспилотники атаковали Крым и Россию: пожары на ТЭЦ и предприятиях. Попало и в жилой дом

В ночь на 12 июня аннексированный Крым и регионы России подверглись атаке украинских беспилотников, что привело к пожарам на ТЭЦ и химических предприятиях, передает «Украинская правда» со ссылкой на украинские мониторинговые Telegram-каналы.
Сообщается, что в Симферополе после атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе местной ТЭЦ. В городе зафиксированы перебои с электроснабжением. Мощные взрывы также прогремели в Симферопольском районе, а также в Нижнегорском и Красногвардейском районах полуострова. Сообщалось и о работе противовоздушной обороны и взрывах в районе военного аэродрома «Саки».
Кроме того, под удар беспилотников попала промышленная зона города Тольятти в Самарской области РФ. После серии взрывов возникли пожары на территории завода «Тольяттикаучук». Также беспилотники атаковали предприятие «Нижнекамскнефтехим» в Республике Татарстан. Завод выпускает более 120 видов продукции. Основным видом продукции предприятия являются синтетические каучуки и пластмассы.
«Власти» Крыма и руководство российских регионов РФ пока не комментировали атаки и последствия попаданий.
Утром 12 июня в Республике Татарстан (РФ) объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны БПЛА. Дроны атаковали город Нижнекамск, он расположен более чем в 1100 километрах от границы с Украиной.
По утверждению мониторинговых каналов, в городе зафиксированы попадания по местному предприятию. Предположительно, под удар попал «Нижнекамскнефтехим» — одно из ключевых предприятий «Сибура» (одна из крупнейших нефтегазохимических компаний РФ), крупный нефтехимический комплекс. Официального подтверждения атаки на предприятие пока не было. Российская ПВО противодействовала атаке с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Обломки беспилотника упали на многоэтажный жилой дом, на верхних этажах здания произошел пожар.
Издание «Татар-информ» передает, что угроза атаки БПЛА объявлена в шести городах Татарстана. Вначале угрозу объявили в Елабуге, Нижнекамске, Альметьевске и Бугульме, позже – в Набережных Челнах и в Заинске. На территории республики действует режим беспилотной опасности, в аэропортах Татарстана – временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в течение ночи силы ПВО сбили 231 украинский беспилотник: над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, а также над аннексированным Крымом, Татарстаном, акваторией Азовского моря.