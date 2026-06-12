Беспилотники атаковали Крым и Россию: пожары на ТЭЦ и предприятиях. Попало и в жилой дом

В ночь на 12 июня аннексированный Крым и регионы России подверглись атаке украинских беспилотников, что привело к пожарам на ТЭЦ и химических предприятиях, передает «Украинская правда» со ссылкой на украинские мониторинговые Telegram-каналы. Сообщается, что в Симферополе после атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе местной ТЭЦ. В городе зафиксированы перебои с электроснабжением. Мощные взрывы также прогремели в Симферопольском районе, а также в Нижнегорском и Красногвардейском районах полуострова. Сообщалось и о работе противовоздушной обороны и взрывах в районе военного аэродрома «Саки».

Кроме того, под удар беспилотников попала промышленная зона города Тольятти в Самарской области РФ. После серии взрывов возникли пожары на территории завода «Тольяттикаучук». Также беспилотники атаковали предприятие «Нижнекамскнефтехим» в Республике Татарстан. Завод выпускает более 120 видов продукции. Основным видом продукции предприятия являются синтетические каучуки и пластмассы. «Власти» Крыма и руководство российских регионов РФ пока не комментировали атаки и последствия попаданий. Утром 12 июня в Республике Татарстан (РФ) объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны БПЛА. Дроны атаковали город Нижнекамск, он расположен более чем в 1100 километрах от границы с Украиной.