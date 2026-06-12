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Трамп: Конец войне
Новость дня
Трамп: Конец войне

Над Ормузом уничтожены иранские беспилотники

08:53 871

Вооруженные силы США в пятницу уничтожили два иранских беспилотника, которые пытались атаковать торговые суда в Ормузском проливе, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

«Похоже, Иран пытался нанести удар по коммерческим судам, проходящим через Ормузский пролив. Американские силы сбили два иранских беспилотника», - сказал источник телеканала, добавив, что движение судов через пролив продолжается, несмотря на попытки атак.

Как отмечает телеканал, инцидент произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано в течение нескольких дней.

Трамп также отменил ранее запланированные удары по Ирану и заявил, что война закончена.

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