США и Иран почти договорились. Идет подготовка к подписанию мира

Американские ВВС перевозят в Женеву оборудование, которое потребуется в случае прибытия туда вице-президента США Джей Ди Вэнса для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник.

«Самолеты ВВС США направились в Европу, чтобы доставить туда оборудование на случай прибытия в Женеву Вэнса на церемонию подписания», - написал он в пятницу в соцсети X.

По данным журналиста, США и Иран действительно согласовали текст соглашения, однако финального одобрения от сторон еще не поступало.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры «окольным дипломатическим путем», обмениваясь посланиями благодаря пакистанским посредникам и задействуя курьеров, чтобы не раскрывать местонахождение верховного лидера исламской республики аятоллы Моджтабы Хаменеи.

По их оценке, переговоры представляют собой не столько реальные обсуждения, сколько «громоздкий процесс», когда на передачу сообщений уходят дни.

Вести переговоры помогают пакистанские посредники, получающие сообщения от США и передающие их Ирану, добавляет Bloomberg. Согласно его данным, прямой канал связи сохраняется между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой МИД исламской республики Аббасом Аракчи.