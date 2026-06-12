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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

США и Иран почти договорились. Идет подготовка к подписанию мира

обновлено 10:10
10:10 1725

Американские ВВС перевозят в Женеву оборудование, которое потребуется в случае прибытия туда вице-президента США Джей Ди Вэнса для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник.

«Самолеты ВВС США направились в Европу, чтобы доставить туда оборудование на случай прибытия в Женеву Вэнса на церемонию подписания», - написал он в пятницу в соцсети X.

По данным журналиста, США и Иран действительно согласовали текст соглашения, однако финального одобрения от сторон еще не поступало.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры «окольным дипломатическим путем», обмениваясь посланиями благодаря пакистанским посредникам и задействуя курьеров, чтобы не раскрывать местонахождение верховного лидера исламской республики аятоллы Моджтабы Хаменеи.

По их оценке, переговоры представляют собой не столько реальные обсуждения, сколько «громоздкий процесс», когда на передачу сообщений уходят дни.

Вести переговоры помогают пакистанские посредники, получающие сообщения от США и передающие их Ирану, добавляет Bloomberg. Согласно его данным, прямой канал связи сохраняется между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой МИД исламской республики Аббасом Аракчи.

* * * 09:00

Работа над текстом мирного договора с США почти завершена по основным пунктам, сообщил PressTV представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

«Проблема в том, что противоречивые позиции Соединенных Штатов всегда вызывали турбулентность и сбои в этом процессе», — добавил он.

По утверждению Багаи, Иран вступил в переговоры «с доброй волей и полной ответственностью», но позиция американской стороны якобы не раз менялась, выдвигались «нереалистичные» требования и совершались атаки.

Вечером 11 июня американский президент Дональд Трамп объявил, что обе страны договорились завершить войну. «У нас скоро подписание. Документы на финальной стадии подготовки», — объяснил он. Политик предупредил, что Ормузский пролив откроется, как только будут подписаны документы, что может произойти на ближайших выходных.

По информации источника The Guardian, меморандум не содержит конкретных договоренностей по атомному вопросу. В документе упоминаются механизмы, которые потребуются для дальнейших переговоров по теме ядерной программы Ирана и замороженных иранских активов.

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