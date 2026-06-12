Маск становится триллионером

Состояние американского бизнесмена Илона Маска превысит $1,1 трлн после начала торгов по IPO SpaceX в пятницу, 13 июня. Это следует из прогноза Forbes на основании документов компании.

«Если цена акций Tesla останется неизменной, а акции SpaceX поднимутся до $138,50 к началу торгов в пятницу, Маск станет первым триллионером в мировой истории. Он также станет триллионером, если акции Tesla вырастут с $399 до 424 за акцию, а акции SpaceX останутся на уровне $135, что является менее вероятным сценарием», — пишет Forbes.