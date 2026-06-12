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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Маск становится триллионером

09:05 1093

Состояние американского бизнесмена Илона Маска превысит $1,1 трлн после начала торгов по IPO SpaceX в пятницу, 13 июня. Это следует из прогноза Forbes на основании документов компании.

«Если цена акций Tesla останется неизменной, а акции SpaceX поднимутся до $138,50 к началу торгов в пятницу, Маск станет первым триллионером в мировой истории. Он также станет триллионером, если акции Tesla вырастут с $399 до 424 за акцию, а акции SpaceX останутся на уровне $135, что является менее вероятным сценарием», — пишет Forbes.

Большая часть капитала Маска сосредоточенна именно в SpaceX, сейчс она достигает $866 млрд.

При этом The Washington Post обращает внимание, что, SpaceX выставила на продажу большой пакет акций, который окупится только в случае колоссального роста стоимости компании и выполнения ее наиболее амбициозных проектов - таких, как создание человеческой колонии на Марсе. В случае же неудачи в этом вопросе совокупная стоимость активов Маска не будет достаточной, чтобы считать его триллионером.

WP напоминает, что SpaceX также сообщала о существенных убытках в преддверии IPO, включая 13 миллиардов долларов с начала 2023 года, в основном из-за не оправдавших себя проектов в области искусственного интеллекта.

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