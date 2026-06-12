USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Трамп: Конец войне
Новость дня
Трамп: Конец войне

Китайский гигант пришел в Турцию. Но что-то пошло не так...

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
11:55 700

Когда в июле 2024 года президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что китайский гигант электромобилестроения BYD вкладывает в Турцию миллиард долларов, в рядах турецкой элиты царило воодушевление.

Согласно условиям договора, BYD обязался построить в Манисе завод по производству гибридных автомобилей мощностью 150 тысяч единиц в год и исследовательский центр в области мобильных технологий. Предприятие должно было заработать до конца 2026 года и создать пять тысяч рабочих мест.

BYD обязался построить в Манисе завод по производству гибридных автомобилей мощностью 150 тысяч единиц в год и исследовательский центр в области мобильных технологий

Однако 10 июня вице-президент BYD Стелла Ли в интервью Reuters сообщила, что компания приостановила строительство завода в Турции и сосредоточилась на производстве в Европе. «Сейчас наш главный приоритет — Венгрия. Следующим шагом станет создание второго производственного предприятия в Европе», — заявила она.

Анкара охотно шла навстречу BYD, стремясь привлечь компанию в страну: еще до начала строительства завода ей были предоставлены солидные налоговые льготы. Во многом благодаря им не слишком популярный прежде в Турции BYD довел в 2025 году объем продаж до 45 тысяч автомобилей. По подсчетам аналитиков, на турецком рынке компания могла дополнительно заработать от 500 миллионов до миллиарда долларов. Тем не менее в феврале этого года министр промышленности Турции Фатих Качыр предупредил, что правительство может применить штрафные санкции к BYD за нарушение инвестиционного соглашения. По словам автомобильного аналитика Сельчука Назика, в 2024 году Турция предоставила компании 40-процентную таможенную льготу — действительную до момента постройки завода в Манисе. Однако BYD воспользовался льготами и продал автомобилей сверх оговоренного объема, что обернулось для турецкой казны потерями примерно на 500 миллионов долларов.

Как было нарушено соглашение?

По мнению экспертов, договор между Турцией и BYD с самого начала не задался во многом из-за недовольства китайского правительства. Вскоре после его подписания в 2024 году Министерство коммерции Китая особо подчеркнуло важность того, чтобы отечественные технологии электромобилестроения не уходили за рубеж. В качестве примеров были упомянуты Турция и Индия: производителям, намеренным инвестировать в эти страны, рекомендовали заблаговременно уведомлять Министерство промышленности и информационных технологий. По мнению аналитиков, это заявление заставило крупных китайских автопроизводителей, рассматривавших Турцию как площадку для инвестиций, еще раз взвесить свои намерения.

Руководитель Ассоциации экономических журналистов со штаб-квартирой в Анкаре Тургай Тюркер в комментарии для haqqin.az признался, что никогда не верил в то, что BYD действительно вложит деньги в Турцию. По его словам, в соглашении между Анкарой и компанией обязательства сторон не были четко прописаны, а предоставленная 40-процентная таможенная льгота изначально была ошибочным решением. «Площадка в Манисе изначально выделялась для Volkswagen, а потом была передана BYD. При этом за последние два года компания не вела там никакой деятельности, а просто продавала свои не слишком популярные в Турции автомобили с минимальными таможенными пошлинами», — рассказал Тюркер.

По мнению экспертов, договор между Турцией и BYD с самого начала не задался во многом из-за недовольства китайского правительства

Как политика «топит» инвестиции?

Есть и те, кто указывает на традиционное взаимное недоверие между Анкарой и Пекином в инвестиционной сфере — оно уходит корнями в четыре политических вопроса. Поскольку Турция является второй по военной мощи страной в НАТО, Пекин с осторожностью подходит к инвестиционным соглашениям с Анкарой.

Второй источник напряженности — отказ Турции в последний момент от закупки у Китая систем противовоздушной обороны на 3,4 миллиарда долларов в 2015 году, вызвавший в Пекине заметное разочарование.

Третий — уйгурский вопрос. В последние годы Анкара предпочитает рациональный диалог вместо открытой критики, однако Пекину недостаточно и этого: теперь в список требований вошла экстрадиция уйгурских лидеров, проживающих в Турции, что для правительства страны совершенно неприемлемо.

Четвертый фактор — европейский. В прошлом году Евросоюз подготовил законопроект, способный отстранить производимые в Турции автомобили от крупных государственных тендеров. Согласно этому документу, машины должны маркироваться знаком «Произведено в Европе». По данным британской прессы, ЕС предпринял этот шаг, чтобы не допустить выхода на европейский рынок электромобилей, собранных китайскими компаниями в Турции.

«Мы, безусловно, примем необходимые меры, чтобы не позволить Китаю использовать Турцию лишь как сборочную линию, а не как производство полного цикла», — заявил один из чиновников ЕС британским СМИ.

Турецкие эксперты называют это решение одной из причин, побудивших BYD пересмотреть инвестиционные планы. При этом официальная Анкара намерена потребовать от китайского гиганта компенсацию в размере миллиарда долларов за нарушение условий соглашения.

В Ереване напряженная обстановка
В Ереване напряженная обстановка обновлено 12:17
12:17 546
Армянский жук, которого ждали в Москве… И Европа, которая «соболезнует» на 50 миллионов
Армянский жук, которого ждали в Москве… И Европа, которая «соболезнует» на 50 миллионов Что там у соседей?
10:23 2061
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься Статья Вахтанга Джохадзе
11 июня 2026, 19:48 7420
Алиев поздравил Путина
Алиев поздравил Путина
11:25 1148
Условия мира США и Ирана: подробности
Условия мира США и Ирана: подробности обновлено 11:16
11:16 3188
Дроны атаковали Крым и Россию: пожары на ТЭЦ и предприятиях. Беспилотник попал в многоэтажку
Дроны атаковали Крым и Россию: пожары на ТЭЦ и предприятиях. Беспилотник попал в многоэтажку обновлено 10:49
10:49 2903
Армении и Азербайджану придется сосредоточиться на более мелких шагах
Армении и Азербайджану придется сосредоточиться на более мелких шагах ЗАЯВИЛ АНАЛИТИК ИЗ ЛОНДОНА
10:53 1058
И Канада запрещает соцсети детям до 16
И Канада запрещает соцсети детям до 16
10:36 503
Экс-президенту Южной Кореи дали 30 лет. В чем его обвинили?
Экс-президенту Южной Кореи дали 30 лет. В чем его обвинили?
10:32 620
Большая игра с высокими ставками
Большая игра с высокими ставками Стоит ли противостоять России из-за 10 миллиардов кубометров газа?
02:07 5965
Над Ормузом уничтожены иранские беспилотники
Над Ормузом уничтожены иранские беспилотники
08:53 1235

ЭТО ВАЖНО

В Ереване напряженная обстановка
В Ереване напряженная обстановка обновлено 12:17
12:17 546
Армянский жук, которого ждали в Москве… И Европа, которая «соболезнует» на 50 миллионов
Армянский жук, которого ждали в Москве… И Европа, которая «соболезнует» на 50 миллионов Что там у соседей?
10:23 2061
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься Статья Вахтанга Джохадзе
11 июня 2026, 19:48 7420
Алиев поздравил Путина
Алиев поздравил Путина
11:25 1148
Условия мира США и Ирана: подробности
Условия мира США и Ирана: подробности обновлено 11:16
11:16 3188
Дроны атаковали Крым и Россию: пожары на ТЭЦ и предприятиях. Беспилотник попал в многоэтажку
Дроны атаковали Крым и Россию: пожары на ТЭЦ и предприятиях. Беспилотник попал в многоэтажку обновлено 10:49
10:49 2903
Армении и Азербайджану придется сосредоточиться на более мелких шагах
Армении и Азербайджану придется сосредоточиться на более мелких шагах ЗАЯВИЛ АНАЛИТИК ИЗ ЛОНДОНА
10:53 1058
И Канада запрещает соцсети детям до 16
И Канада запрещает соцсети детям до 16
10:36 503
Экс-президенту Южной Кореи дали 30 лет. В чем его обвинили?
Экс-президенту Южной Кореи дали 30 лет. В чем его обвинили?
10:32 620
Большая игра с высокими ставками
Большая игра с высокими ставками Стоит ли противостоять России из-за 10 миллиардов кубометров газа?
02:07 5965
Над Ормузом уничтожены иранские беспилотники
Над Ормузом уничтожены иранские беспилотники
08:53 1235
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться