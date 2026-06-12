Китайский гигант пришел в Турцию. Но что-то пошло не так...

Когда в июле 2024 года президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что китайский гигант электромобилестроения BYD вкладывает в Турцию миллиард долларов, в рядах турецкой элиты царило воодушевление.
Согласно условиям договора, BYD обязался построить в Манисе завод по производству гибридных автомобилей мощностью 150 тысяч единиц в год и исследовательский центр в области мобильных технологий. Предприятие должно было заработать до конца 2026 года и создать пять тысяч рабочих мест.
Однако 10 июня вице-президент BYD Стелла Ли в интервью Reuters сообщила, что компания приостановила строительство завода в Турции и сосредоточилась на производстве в Европе. «Сейчас наш главный приоритет — Венгрия. Следующим шагом станет создание второго производственного предприятия в Европе», — заявила она.
Анкара охотно шла навстречу BYD, стремясь привлечь компанию в страну: еще до начала строительства завода ей были предоставлены солидные налоговые льготы. Во многом благодаря им не слишком популярный прежде в Турции BYD довел в 2025 году объем продаж до 45 тысяч автомобилей. По подсчетам аналитиков, на турецком рынке компания могла дополнительно заработать от 500 миллионов до миллиарда долларов. Тем не менее в феврале этого года министр промышленности Турции Фатих Качыр предупредил, что правительство может применить штрафные санкции к BYD за нарушение инвестиционного соглашения. По словам автомобильного аналитика Сельчука Назика, в 2024 году Турция предоставила компании 40-процентную таможенную льготу — действительную до момента постройки завода в Манисе. Однако BYD воспользовался льготами и продал автомобилей сверх оговоренного объема, что обернулось для турецкой казны потерями примерно на 500 миллионов долларов.
Как было нарушено соглашение?
По мнению экспертов, договор между Турцией и BYD с самого начала не задался во многом из-за недовольства китайского правительства. Вскоре после его подписания в 2024 году Министерство коммерции Китая особо подчеркнуло важность того, чтобы отечественные технологии электромобилестроения не уходили за рубеж. В качестве примеров были упомянуты Турция и Индия: производителям, намеренным инвестировать в эти страны, рекомендовали заблаговременно уведомлять Министерство промышленности и информационных технологий. По мнению аналитиков, это заявление заставило крупных китайских автопроизводителей, рассматривавших Турцию как площадку для инвестиций, еще раз взвесить свои намерения.
Руководитель Ассоциации экономических журналистов со штаб-квартирой в Анкаре Тургай Тюркер в комментарии для haqqin.az признался, что никогда не верил в то, что BYD действительно вложит деньги в Турцию. По его словам, в соглашении между Анкарой и компанией обязательства сторон не были четко прописаны, а предоставленная 40-процентная таможенная льгота изначально была ошибочным решением. «Площадка в Манисе изначально выделялась для Volkswagen, а потом была передана BYD. При этом за последние два года компания не вела там никакой деятельности, а просто продавала свои не слишком популярные в Турции автомобили с минимальными таможенными пошлинами», — рассказал Тюркер.
Как политика «топит» инвестиции?
Есть и те, кто указывает на традиционное взаимное недоверие между Анкарой и Пекином в инвестиционной сфере — оно уходит корнями в четыре политических вопроса. Поскольку Турция является второй по военной мощи страной в НАТО, Пекин с осторожностью подходит к инвестиционным соглашениям с Анкарой.
Второй источник напряженности — отказ Турции в последний момент от закупки у Китая систем противовоздушной обороны на 3,4 миллиарда долларов в 2015 году, вызвавший в Пекине заметное разочарование.
Третий — уйгурский вопрос. В последние годы Анкара предпочитает рациональный диалог вместо открытой критики, однако Пекину недостаточно и этого: теперь в список требований вошла экстрадиция уйгурских лидеров, проживающих в Турции, что для правительства страны совершенно неприемлемо.
Четвертый фактор — европейский. В прошлом году Евросоюз подготовил законопроект, способный отстранить производимые в Турции автомобили от крупных государственных тендеров. Согласно этому документу, машины должны маркироваться знаком «Произведено в Европе». По данным британской прессы, ЕС предпринял этот шаг, чтобы не допустить выхода на европейский рынок электромобилей, собранных китайскими компаниями в Турции.
«Мы, безусловно, примем необходимые меры, чтобы не позволить Китаю использовать Турцию лишь как сборочную линию, а не как производство полного цикла», — заявил один из чиновников ЕС британским СМИ.
Турецкие эксперты называют это решение одной из причин, побудивших BYD пересмотреть инвестиционные планы. При этом официальная Анкара намерена потребовать от китайского гиганта компенсацию в размере миллиарда долларов за нарушение условий соглашения.