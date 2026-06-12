Китайский гигант пришел в Турцию. Но что-то пошло не так...

Согласно условиям договора, BYD обязался построить в Манисе завод по производству гибридных автомобилей мощностью 150 тысяч единиц в год и исследовательский центр в области мобильных технологий. Предприятие должно было заработать до конца 2026 года и создать пять тысяч рабочих мест.

Однако 10 июня вице-президент BYD Стелла Ли в интервью Reuters сообщила, что компания приостановила строительство завода в Турции и сосредоточилась на производстве в Европе. «Сейчас наш главный приоритет — Венгрия. Следующим шагом станет создание второго производственного предприятия в Европе», — заявила она.

Анкара охотно шла навстречу BYD, стремясь привлечь компанию в страну: еще до начала строительства завода ей были предоставлены солидные налоговые льготы. Во многом благодаря им не слишком популярный прежде в Турции BYD довел в 2025 году объем продаж до 45 тысяч автомобилей. По подсчетам аналитиков, на турецком рынке компания могла дополнительно заработать от 500 миллионов до миллиарда долларов. Тем не менее в феврале этого года министр промышленности Турции Фатих Качыр предупредил, что правительство может применить штрафные санкции к BYD за нарушение инвестиционного соглашения. По словам автомобильного аналитика Сельчука Назика, в 2024 году Турция предоставила компании 40-процентную таможенную льготу — действительную до момента постройки завода в Манисе. Однако BYD воспользовался льготами и продал автомобилей сверх оговоренного объема, что обернулось для турецкой казны потерями примерно на 500 миллионов долларов.

Как было нарушено соглашение?

По мнению экспертов, договор между Турцией и BYD с самого начала не задался во многом из-за недовольства китайского правительства. Вскоре после его подписания в 2024 году Министерство коммерции Китая особо подчеркнуло важность того, чтобы отечественные технологии электромобилестроения не уходили за рубеж. В качестве примеров были упомянуты Турция и Индия: производителям, намеренным инвестировать в эти страны, рекомендовали заблаговременно уведомлять Министерство промышленности и информационных технологий. По мнению аналитиков, это заявление заставило крупных китайских автопроизводителей, рассматривавших Турцию как площадку для инвестиций, еще раз взвесить свои намерения.

Руководитель Ассоциации экономических журналистов со штаб-квартирой в Анкаре Тургай Тюркер в комментарии для haqqin.az признался, что никогда не верил в то, что BYD действительно вложит деньги в Турцию. По его словам, в соглашении между Анкарой и компанией обязательства сторон не были четко прописаны, а предоставленная 40-процентная таможенная льгота изначально была ошибочным решением. «Площадка в Манисе изначально выделялась для Volkswagen, а потом была передана BYD. При этом за последние два года компания не вела там никакой деятельности, а просто продавала свои не слишком популярные в Турции автомобили с минимальными таможенными пошлинами», — рассказал Тюркер.