Армянский жук, которого ждали в Москве… И Европа, которая «соболезнует» на 50 миллионов

С 12 июня Россия вводит полный запрет на ввоз из Армении всей подкарантинной продукции, а также на её транзит через российскую территорию в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Формальным основанием стал капровый жук, обнаруженный в июне в трёх партиях продукции — орехах, сушёных персиках и сушёных томатах. Однако под действие ограничений фактически попала вся свежая плодоовощная продукция Армении. В Ереване, впрочем, сейчас думают не только о жуке. Москва уже давно не слишком старается маскировать политический смысл подобных решений санитарными предлогами.

Жук, которого ждали

Запрет вводился не вдруг, а по нарастающей, как затягивают петлю. С 22 мая под ограничения попали цветы и минеральная вода «Джермук». С 30 мая — свежие томаты, огурцы, перец, зелень, клубника. Со 2 июня — черешня, вишня, абрикосы, сливы, персики, нектарины, виноград. Потом семечковые, баклажаны, картофель, сухофрукты. К 12 июня запрещать было уже почти нечего — оставалось закрыть оставшуюся щель формулой «вся подкарантинная продукция» и оформить это одним росчерком. Россельхознадзор честно перечислил этапы сам: служба, мол, поэтапно ограничивала ввоз отдельных видов и неоднократно направляла армянской стороне сигналы о нарушениях. Перевести с ведомственного на человеческий несложно. Сигналы посылались. Их не услышали или сделали вид, что не услышали. Теперь следует расплата.

Армянская служба по карантину растений, говорится в сообщении, работает недостаточно эффективно, а её фитосанитарная сертификация вызывает недоверие. И ведь недоверие появилось именно сейчас — ровно после того, как Ереван окончательно развернулся в сторону Брюсселя. Капровый жук, надо полагать, тоже выбрал для своего появления момент с безупречным политическим чутьём. Вредитель, что и говорить, грозный — способен сожрать до семидесяти процентов хранимого запаса. И все же, все те годы, пока Армения исправно кормила российские прилавки абрикосом и черешней, сертификация претензий не вызывала. Но стоило Пашиняну заговорить языком евроинтеграции — насекомое немедленно завелось в армянской продукции.

Цена вопроса

Здесь начинается арифметика, и считать надо объективно, без публицистического азарта. Армянский плодоовощной экспорт устроен так, что почти весь его объём уходил в одно направление — в Россию. По овощам и корнеплодам российский рынок забирает около 98 процентов всего армянского экспорта, по фруктам и орехам — порядка 90. Это один-единственный покупатель, на котором держится целая отрасль. И именно эту «трубу» Москва перекрыла.

По товарам, реально попавшим под ограничения: годовой объём поставок свежих овощей и зелени в Россию оценивается примерно в 80 миллионов долларов — перец, томаты, огурцы, зелень. Если считать шире, со всей растительной продукцией, цветами и фруктами, через российскую таможню в прошлом году прошло порядка 186 миллионов долларов армянского аграрного экспорта. Для сравнения — во все остальные страны мира этих же товаров Армения вывезла примерно на десять миллионов. 10 против 186.

Эксперты называют и другие цифры. Сотни миллионов. И они тоже верны — но это уже про кумулятивный эффект: банкротства хозяйств, простой рефрижераторного транспорта, невыплаченные кредиты, обвал внутренних цен на нераспроданный урожай. Удар реальный и тяжёлый, бьёт по регионам и по десяткам тысяч сельских жителей.