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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Армянский жук, которого ждали в Москве… И Европа, которая «соболезнует» на 50 миллионов

Что там у соседей?
Анар Калантаров, автор haqqin.az
10:23 157

С 12 июня Россия вводит полный запрет на ввоз из Армении всей подкарантинной продукции, а также на её транзит через российскую территорию в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Формальным основанием стал капровый жук, обнаруженный в июне в трёх партиях продукции — орехах, сушёных персиках и сушёных томатах. Однако под действие ограничений фактически попала вся свежая плодоовощная продукция Армении. В Ереване, впрочем, сейчас думают не только о жуке. Москва уже давно не слишком старается маскировать политический смысл подобных решений санитарными предлогами.

Москва уже давно не слишком старается маскировать политический смысл подобных решений санитарными предлогами

Жук, которого ждали

Запрет вводился не вдруг, а по нарастающей, как затягивают петлю. С 22 мая под ограничения попали цветы и минеральная вода «Джермук». С 30 мая — свежие томаты, огурцы, перец, зелень, клубника. Со 2 июня — черешня, вишня, абрикосы, сливы, персики, нектарины, виноград. Потом семечковые, баклажаны, картофель, сухофрукты. К 12 июня запрещать было уже почти нечего — оставалось закрыть оставшуюся щель формулой «вся подкарантинная продукция» и оформить это одним росчерком. Россельхознадзор честно перечислил этапы сам: служба, мол, поэтапно ограничивала ввоз отдельных видов и неоднократно направляла армянской стороне сигналы о нарушениях. Перевести с ведомственного на человеческий несложно. Сигналы посылались. Их не услышали или сделали вид, что не услышали. Теперь следует расплата.

Армянская служба по карантину растений, говорится в сообщении, работает недостаточно эффективно, а её фитосанитарная сертификация вызывает недоверие. И ведь недоверие появилось именно сейчас — ровно после того, как Ереван окончательно развернулся в сторону Брюсселя. Капровый жук, надо полагать, тоже выбрал для своего появления момент с безупречным политическим чутьём. Вредитель, что и говорить, грозный — способен сожрать до семидесяти процентов хранимого запаса. И все же, все те годы, пока Армения исправно кормила российские прилавки абрикосом и черешней, сертификация претензий не вызывала. Но стоило Пашиняну заговорить языком евроинтеграции — насекомое немедленно завелось в армянской продукции.

Цена вопроса

Здесь начинается арифметика, и считать надо объективно, без публицистического азарта. Армянский плодоовощной экспорт устроен так, что почти весь его объём уходил в одно направление — в Россию. По овощам и корнеплодам российский рынок забирает около 98 процентов всего армянского экспорта, по фруктам и орехам — порядка 90. Это один-единственный покупатель, на котором держится целая отрасль. И именно эту «трубу» Москва перекрыла.

По товарам, реально попавшим под ограничения: годовой объём поставок свежих овощей и зелени в Россию оценивается примерно в 80 миллионов долларов — перец, томаты, огурцы, зелень. Если считать шире, со всей растительной продукцией, цветами и фруктами, через российскую таможню в прошлом году прошло порядка 186 миллионов долларов армянского аграрного экспорта. Для сравнения — во все остальные страны мира этих же товаров Армения вывезла примерно на десять миллионов. 10 против 186.

Эксперты называют и другие цифры. Сотни миллионов. И они тоже верны — но это уже про кумулятивный эффект: банкротства хозяйств, простой рефрижераторного транспорта, невыплаченные кредиты, обвал внутренних цен на нераспроданный урожай. Удар реальный и тяжёлый, бьёт по регионам и по десяткам тысяч сельских жителей.

Реакция Европы после первых российских запретов последовала достаточно быстро

Брюссель отправляет «соболезнование» на 50 миллионов

Реакция Европы после первых российских запретов последовала достаточно быстро. Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Пашиняном назвала действия Москвы «экономическим принуждением», заявила, что это неприемлемо, и пообещала пакет поддержки — более 50 миллионов евро немедленной помощи плюс облегчённый доступ отдельных армянских товаров на европейский рынок и отдельная забота о производителях цветов. Москва, сказала глава Еврокомиссии, превращает экономические отношения в оружие политического давления, и этот сценарий в Европе хорошо знаком.

Знаком — спору нет. Беда в пропорции. 50 миллионов евро против годового оборота в сотни миллионов долларов выглядят вежливым соболезнованием. Этой суммой можно подсластить горечь, поддержать цветоводов, профинансировать пару мелких логистических программ — но заместить российский рынок она не способна в принципе. Брюссель и сам это понимает, оттого и обходится формулировками о потенциале Армении стать «стратегическим хабом между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией». Хаб — слово хорошее, объёмное. Только хабом становятся не через подачки, а через открытые дороги. А дороги упираются в Азербайджан.

Фон дер Ляйен, к слову, обмолвилась и об этом — о готовности ЕС поддержать инфраструктуру и пограничные переходы по мере возобновления региональных связей, и о возобновлении торговых путей через Грузию и Турцию. Согласны, это уже разговор по существу. Однако говорится это будто между делом, тогда как именно здесь — суть проблемы.

Логика момента выстраивается с беспощадной ясностью. Россия наглядно показала Еревану, что значит зависеть от одного рынка, который в любой день может закрыться ведомственным письмом про насекомое-вредителя. Европа показала, что сочувствует, но заместить этот рынок не в состоянии. Остаётся единственный по-настоящему работающий выход — открытые транспортные коммуникации, которые вывели бы армянскую продукцию на различные рынки, минуя капризы Москвы. А здесь экономика перетекает в политику. Разблокировка коммуникаций так или иначе увязана с мирным процессом, а он — с темой армянской конституции. Баку настаивает на изъятии из преамбулы Основного закона отсылки к Декларации независимости 1990 года, где упомянуто «воссоединение» с Карабахом, и видит в этой норме сохраняющееся территориальное притязание. А изменение конституции требует референдума, на который Пашинян до парламентских выборов идти не спешил, опасаясь за свой рейтинг. Выборы 7 июня позади. Что до экспортного тупика, то время в нём работает против скоропортящегося товара: черешня на складах ждать не умеет, и часы для неё тикают по-своему…

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