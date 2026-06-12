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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Экс-президенту Южной Кореи дали 30 лет. В чем его обвинили?

10:32 621

Центральный окружной суд Сеула в пятницу, 12 июня, приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к 30 годам лишения свободы по делу об отправке БПЛА в Северную Корею. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, 65-летний бывший глава государства был признан виновным в помощи противнику и злоупотреблении властью.

Согласно обвинительному заключению, Юн Сок Ёль в октябре 2024 года распорядился направить боевые беспилотники в воздушное пространство Пхеньяна. Прокуратура утверждает, что это было сделано, чтобы создать повод для введения военного положения в стране. Экс-глава государства отрицает обвинения.

Попытка бывшего президента ввести военное положение в Южной Корее в декабре 2024 года провалилась из-за сопротивления парламента. Инцидент привел к отстранению Юн Сок Ёля от должности и глубоко расколол южнокорейское общество.

Всего в связи с попыткой ввести в стране военное положение против экс-президента было возбуждено восемь уголовных дел. В феврале 2026 года Центральный окружной суд Сеула приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению, обвинив в злоупотреблении властью и подстрекательстве к мятежу. Прокуратура запрашивала для него смертную казнь. Юн Сок Ёль обжаловал приговор.

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