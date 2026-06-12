USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Трамп: Конец войне
Новость дня
Трамп: Конец войне

И Канада запрещает соцсети детям до 16

10:36 506

Власти Канады внесли в парламент законопроект, направленный на борьбу с онлайн-угрозами, особенно теми, что затрагивают детей.

По сообщению канадских СМИ, инициатива под названием законопроект Safe Social Media Act (Bill C-34) была внесена министром канадской идентичности и культуры Марком Миллером. Документ рассматривается как часть более широкой стратегии правительства по борьбе с вредоносным контентом в интернете и усилению контроля над цифровыми платформами. Документ обяжет операторов социальных сетей и разработчиков чатботов на основе искусственного интеллекта создавать сервисы, безопасные по умолчанию, и ставить защиту несовершеннолетних во главу угла.

Согласно законопроекту, платформы должны будут внедрить меры по предотвращению распространения вредоносного контента — в том числе материалов сексуального насилия над детьми, контента, пропагандирующего самоповреждение, и публикаций, разжигающих ненависть. Компании обязаны будут проводить оценку рисков и регулярно отчитываться о принимаемых мерах.

Закон официально вводит юридическую концепцию «Обязанности защищать детей» (Duty to Protect Children). Соцсети (включая TikTok, Instagram, YouTube) обязаны заблокировать аккаунты всех лиц младше 16 лет. Исключение возможны только через жесткий аудит Комиссии по цифровой безопасности Канады, если ИТ-гигант докажет безопасность своей архитектуры. ИИ-сервисы обязаны внедрить экстренные криз-протоколы на случай, если алгоритм зафиксирует у общающегося с ним ребенка суицидальные мысли или признаки депрессии.

Инициатива касается крупных интернет-платформ, работающих в Канаде, и не затрагивает частные сообщения или мелких операторов. Предусмотрены штрафы за несоблюдение требований: до 6% от глобального оборота компании либо до 25 млн долларов.

В Ереване напряженная обстановка
В Ереване напряженная обстановка обновлено 12:17
12:17 551
Армянский жук, которого ждали в Москве… И Европа, которая «соболезнует» на 50 миллионов
Армянский жук, которого ждали в Москве… И Европа, которая «соболезнует» на 50 миллионов Что там у соседей?
10:23 2068
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься Статья Вахтанга Джохадзе
11 июня 2026, 19:48 7421
Алиев поздравил Путина
Алиев поздравил Путина
11:25 1152
Условия мира США и Ирана: подробности
Условия мира США и Ирана: подробности обновлено 11:16
11:16 3190
Дроны атаковали Крым и Россию: пожары на ТЭЦ и предприятиях. Беспилотник попал в многоэтажку
Дроны атаковали Крым и Россию: пожары на ТЭЦ и предприятиях. Беспилотник попал в многоэтажку обновлено 10:49
10:49 2907
Армении и Азербайджану придется сосредоточиться на более мелких шагах
Армении и Азербайджану придется сосредоточиться на более мелких шагах ЗАЯВИЛ АНАЛИТИК ИЗ ЛОНДОНА
10:53 1061
И Канада запрещает соцсети детям до 16
И Канада запрещает соцсети детям до 16
10:36 507
Экс-президенту Южной Кореи дали 30 лет. В чем его обвинили?
Экс-президенту Южной Кореи дали 30 лет. В чем его обвинили?
10:32 623
Большая игра с высокими ставками
Большая игра с высокими ставками Стоит ли противостоять России из-за 10 миллиардов кубометров газа?
02:07 5966
Над Ормузом уничтожены иранские беспилотники
Над Ормузом уничтожены иранские беспилотники
08:53 1235

ЭТО ВАЖНО

В Ереване напряженная обстановка
В Ереване напряженная обстановка обновлено 12:17
12:17 551
Армянский жук, которого ждали в Москве… И Европа, которая «соболезнует» на 50 миллионов
Армянский жук, которого ждали в Москве… И Европа, которая «соболезнует» на 50 миллионов Что там у соседей?
10:23 2068
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься Статья Вахтанга Джохадзе
11 июня 2026, 19:48 7421
Алиев поздравил Путина
Алиев поздравил Путина
11:25 1152
Условия мира США и Ирана: подробности
Условия мира США и Ирана: подробности обновлено 11:16
11:16 3190
Дроны атаковали Крым и Россию: пожары на ТЭЦ и предприятиях. Беспилотник попал в многоэтажку
Дроны атаковали Крым и Россию: пожары на ТЭЦ и предприятиях. Беспилотник попал в многоэтажку обновлено 10:49
10:49 2907
Армении и Азербайджану придется сосредоточиться на более мелких шагах
Армении и Азербайджану придется сосредоточиться на более мелких шагах ЗАЯВИЛ АНАЛИТИК ИЗ ЛОНДОНА
10:53 1061
И Канада запрещает соцсети детям до 16
И Канада запрещает соцсети детям до 16
10:36 507
Экс-президенту Южной Кореи дали 30 лет. В чем его обвинили?
Экс-президенту Южной Кореи дали 30 лет. В чем его обвинили?
10:32 623
Большая игра с высокими ставками
Большая игра с высокими ставками Стоит ли противостоять России из-за 10 миллиардов кубометров газа?
02:07 5966
Над Ормузом уничтожены иранские беспилотники
Над Ормузом уничтожены иранские беспилотники
08:53 1235
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться