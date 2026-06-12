И Канада запрещает соцсети детям до 16

Власти Канады внесли в парламент законопроект, направленный на борьбу с онлайн-угрозами, особенно теми, что затрагивают детей.
По сообщению канадских СМИ, инициатива под названием законопроект Safe Social Media Act (Bill C-34) была внесена министром канадской идентичности и культуры Марком Миллером. Документ рассматривается как часть более широкой стратегии правительства по борьбе с вредоносным контентом в интернете и усилению контроля над цифровыми платформами. Документ обяжет операторов социальных сетей и разработчиков чатботов на основе искусственного интеллекта создавать сервисы, безопасные по умолчанию, и ставить защиту несовершеннолетних во главу угла.
Согласно законопроекту, платформы должны будут внедрить меры по предотвращению распространения вредоносного контента — в том числе материалов сексуального насилия над детьми, контента, пропагандирующего самоповреждение, и публикаций, разжигающих ненависть. Компании обязаны будут проводить оценку рисков и регулярно отчитываться о принимаемых мерах.
Закон официально вводит юридическую концепцию «Обязанности защищать детей» (Duty to Protect Children). Соцсети (включая TikTok, Instagram, YouTube) обязаны заблокировать аккаунты всех лиц младше 16 лет. Исключение возможны только через жесткий аудит Комиссии по цифровой безопасности Канады, если ИТ-гигант докажет безопасность своей архитектуры. ИИ-сервисы обязаны внедрить экстренные криз-протоколы на случай, если алгоритм зафиксирует у общающегося с ним ребенка суицидальные мысли или признаки депрессии.
Инициатива касается крупных интернет-платформ, работающих в Канаде, и не затрагивает частные сообщения или мелких операторов. Предусмотрены штрафы за несоблюдение требований: до 6% от глобального оборота компании либо до 25 млн долларов.