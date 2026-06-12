И Канада запрещает соцсети детям до 16

Власти Канады внесли в парламент законопроект, направленный на борьбу с онлайн-угрозами, особенно теми, что затрагивают детей.

По сообщению канадских СМИ, инициатива под названием законопроект Safe Social Media Act (Bill C-34) была внесена министром канадской идентичности и культуры Марком Миллером. Документ рассматривается как часть более широкой стратегии правительства по борьбе с вредоносным контентом в интернете и усилению контроля над цифровыми платформами. Документ обяжет операторов социальных сетей и разработчиков чатботов на основе искусственного интеллекта создавать сервисы, безопасные по умолчанию, и ставить защиту несовершеннолетних во главу угла.