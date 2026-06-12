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Индия: США просили – мы покупали

10:43 795

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что страна с 2022 года активно закупала российскую нефть по просьбе властей США, так как Вашингтон стремился поддерживать низкие цены на мировом нефтяном рынке. Об этом пишет Bloomberg.

«В то время США специально попросили Индию покупать российскую нефть для стабилизации нефтяного рынка. Я покупаю нефть, исходя из стоимости и доступности», — сказал министр.

На этом фоне Джайшанкар раскритиковал ограничительные меры Вашингтона в отношении российской нефти: «Давайте не будем делать вид, что здесь замешаны какие-то великие принципы. Я не думаю, что стоит превращать это в лицемерие».

Bloomberg 8 июня сообщал, что российская нефть Urals впервые более чем за два месяца начала торговаться в Индии со скидкой по сравнению с международными ценами. По информации агентства, к концу прошлой недели нефть Urals, доставленная танкерами из России в Индию, торговалась со скидкой $3,90 за баррель по сравнению с эталонной маркой Brent Dated.

18 мая представитель Министерства нефти и газа Индии Суджата Шарма заявляла, что поставки этого продукта из России в Индию осуществляются и продолжат осуществляться безотносительно решений администрации США по введению или удалению исключений из режима антироссийских санкций.

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