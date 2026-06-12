Лоуренс Броерс, эксперт по Южному Кавказу из лондонского аналитического центра Chatham House, заявил Eurasianet.org, что эти выборы крайне важны для мира, но также и рискованны.

После того как правящая партия «Гражданский договор» не смогла получить конституционное большинство в парламенте на выборах в Армении в прошлое воскресенье, среди международных экспертов возникли опасения по поводу будущего мирного процесса в регионе.

«Эти выборы, как это ни парадоксально, одновременно подтвердили важность мирной повестки дня в том смысле, что Пашинян одержал победу, причем с солидным большинством голосов. С другой стороны, они поставили под сомнение весь мирный процесс в его нынешнем виде», - сказал эксперт.

По его словам, Пашинян провел энергичную, оптимистичную кампанию по всей стране и в социальных сетях. Его главный аргумент заключался в том, что заключение мира с Азербайджаном, нормализация отношений с Турцией и укрепление связей с Западом имеют решающее значение для экономического процветания Армении. Введение государственной системы медицинского страхования этой зимой, вероятно, также сыграло важную роль.

Даже если в «Гражданском договоре» найдется способ провести референдум или изменить конституцию без него, неясно, одобрит ли большинство армян удаление упоминания о Декларации независимости. Потому что результаты выборов свидетельствуют о глубокой поляризации в армянском обществе.

Лоуренс Броерс считает, что в условиях неопределенности с конституционным референдумом Армении и Азербайджану придется сосредоточиться на более мелких шагах для поддержания импульса к прочному миру, включая работу над TRIPP.

«Это дает Соединенным Штатам «возможность и ответственность» оставаться тесно вовлеченными в дела региона», - сказал он.

Эксперт также рассказал о том, как могут измениться отношения Армении с Россией после выборов.

«Я ожидаю, что после этих выборов произойдет своего рода перезагрузка, но это отнюдь не последний кризис в российско-армянских отношениях», — сказал Броерс.