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Инфотур на ЧИРУП для представителей Центра анализа экономических реформ и коммуникации

10:56 277

ЗАО AzerGold организовало инфотур для представителей Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) на Човдарский интегрированный региональный участок по переработке (ЧИРУП), расположенный в Дашкесанском районе.

В инфотуре, целью которого было детальное ознакомление с деятельностью и производственными процессами в горнодобывающем секторе, являющемся одним из важных направлений ненефтяной промышленности страны, приняли участие исполнительный директор ЦАЭРК Вюсал Гасымлы, сотрудники Центра, а также глава Исполнительной власти Дашкесанского района Орхан Аббасов.

В рамках ознакомительного визита, организованного по случаю 10-летия деятельности ЗАО AzerGold и ЦАЭРК, член правления – заместитель председателя ЗАО AzerGold Хайям Фарзалиев предоставил подробную информацию о направлениях деятельности государственной компании, достигнутых результатах и стратегических целях.

Затем для участников была проведена презентация о деятельности ЧИРУП, процессах добычи и переработки, современных технологиях, применяемых на производстве, а также стандартах охраны труда и промышленной безопасности. Участники инфотура осмотрели производственные участки предприятия, получив возможность на месте понаблюдать за этапами переработки золота - одним из стратегических экспортных продуктов страны.

В ходе визита была представлена информация о проектах корпоративной социальной ответственности, реализуемых ЗАО AzerGold, а также о работе, проделанной в направлении охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Следует отметить, что инфотуры, регулярно организуемые ЗАО AzerGold для государственных структур, неправительственных организаций, представителей СМИ и других заинтересованных сторон, служат повышению осведомленности о деятельности компании, а также о горнодобывающей промышленности страны, и дальнейшему укреплению партнерских связей.

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