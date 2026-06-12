Важные соглашения между Азербайджаном и Китаем по экспорту продуктов питания

В ходе встречи была выражена удовлетворенность тем фактом, что отношения между Азербайджаном и Китаем поднялись на уровень всестороннего стратегического партнерства, также высоко оценено развитие сотрудничества в сфере пищевой безопасности. Стороны отметили, что между AQTA и Главным таможенным управлением КНР осуществляется регулярное взаимодействие в области безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и растений. В ходе переговоров были достигнуты договоренности по вопросам расширения доступа азербайджанской сельскохозяйственной и продовольственной продукции на китайский рынок, развития импортно‑экспортных операций, внедрения цифровых решений, взаимного признания сертификации, а также по продвижению безопасной и эффективной торговли.

После обсуждений официальные документы о сотрудничестве были подписаны председателем AQTA Гошгаром Тагмазли и министром Главного таможенного управления КНР Сун Мэйцзюнь. Были подписаны три протокола: о требованиях к инспекции и карантину при экспорте в Китай продукции из дикой водной среды; о требованиях к инспекции и карантину при экспорте в Китай продукции водной среды, выращенной в аквакультуре; а также о требованиях к инспекции, карантину и пищевой безопасности при экспорте в Китай мяса птицы. Эти документы создают правовую основу для экспорта на китайский рынок мяса птицы и другой продукции птицеводства, а также морепродуктов, выращенных в аквакультуре или добытых в дикой природе, открывая новые возможности для предпринимателей, заинтересованных в экспорте местной продукции.

Отмечается, что подписанные документы внесут важный вклад в реализацию утвержденной главой государства «Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы». В ходе обсуждений также были рассмотрены вопросы экспорта в Китай продукции растениеводства и других сельскохозяйственных товаров. Существующий потенциал был высоко оценен, и стороны договорились продолжить сотрудничество в этом направлении.