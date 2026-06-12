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Важные соглашения между Азербайджаном и Китаем по экспорту продуктов питания

11:20 576

В рамках рабочей поездки делегации во главе с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) Гошгаром Тагмазли в Китай состоялась встреча с руководством Главного таможенного управления КНР.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность тем фактом, что отношения между Азербайджаном и Китаем поднялись на уровень всестороннего стратегического партнерства, также высоко оценено развитие сотрудничества в сфере пищевой безопасности. Стороны отметили, что между AQTA и Главным таможенным управлением КНР осуществляется регулярное взаимодействие в области безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и растений. В ходе переговоров были достигнуты договоренности по вопросам расширения доступа азербайджанской сельскохозяйственной и продовольственной продукции на китайский рынок, развития импортно‑экспортных операций, внедрения цифровых решений, взаимного признания сертификации, а также по продвижению безопасной и эффективной торговли.

После обсуждений официальные документы о сотрудничестве были подписаны председателем AQTA Гошгаром Тагмазли и министром Главного таможенного управления КНР Сун Мэйцзюнь. Были подписаны три протокола: о требованиях к инспекции и карантину при экспорте в Китай продукции из дикой водной среды; о требованиях к инспекции и карантину при экспорте в Китай продукции водной среды, выращенной в аквакультуре; а также о требованиях к инспекции, карантину и пищевой безопасности при экспорте в Китай мяса птицы. Эти документы создают правовую основу для экспорта на китайский рынок мяса птицы и другой продукции птицеводства, а также морепродуктов, выращенных в аквакультуре или добытых в дикой природе, открывая новые возможности для предпринимателей, заинтересованных в экспорте местной продукции.

Отмечается, что подписанные документы внесут важный вклад в реализацию утвержденной главой государства «Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы». В ходе обсуждений также были рассмотрены вопросы экспорта в Китай продукции растениеводства и других сельскохозяйственных товаров. Существующий потенциал был высоко оценен, и стороны договорились продолжить сотрудничество в этом направлении.

Делегация также ознакомилась с деятельностью научно‑исследовательских центров и лабораторий, подведомственных Главному таможенному управлению КНР. Были обсуждены возможности сотрудничества между Институтом пищевой безопасности Азербайджана и лабораториями и научно‑исследовательскими институтами, действующими при Главном таможенном управлении КНР, а также вопросы внедрения современных технологий.

В соответствии с программой визита председатель AQTA Гошгар Тахмазли провел официальную встречу с министром Государственной администрации по регулированию рынка КНР (SAMR) Ло Вэном. На встрече обсуждались вопросы усиления государственного контроля в сфере пищевой безопасности, внедрения эффективных систем инспекции, возможности цифровой трансформации в обеспечении риск‑ориентированной продовольственной безопасности, а также расширение сотрудничества по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Проведенные встречи, достигнутые договоренности и подписанные документы внесут значимый вклад в укрепление институциональной базы сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сферах пищевой безопасности, ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также торговли сельскохозяйственной продукцией, способствуя укреплению взаимного доверия и развитию экономико‑торговых связей.

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