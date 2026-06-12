Алиев поздравил Путина

«От имени народа Азербайджана и от своего имени искренне поздравляю Вас и в Вашем лице всех россиян с государственным праздником – Днем России.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией опираются на вековые традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения, связывающие наши народы. С удовлетворением отмечаю активное развитие двустороннего торгово-экономического взаимодействия, расширение межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.

Уверен, что наши совместные усилия будут и впредь способствовать развитию и укреплению азербайджано-российских отношений, многопланового сотрудничества в русле стратегического партнерства и союзничества во благо наших дружественных стран и народов. Уважаемый Владимир Владимирович, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России – мира и процветания. С уважением», - говорится в тексте письма.