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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Алиев поздравил Путина

11:25 1163

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину по случаю государственного праздника этой страны – Дня России.

«От имени народа Азербайджана и от своего имени искренне поздравляю Вас и в Вашем лице всех россиян с государственным праздником – Днем России.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией опираются на вековые традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения, связывающие наши народы. С удовлетворением отмечаю активное развитие двустороннего торгово-экономического взаимодействия, расширение межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.

Уверен, что наши совместные усилия будут и впредь способствовать развитию и укреплению азербайджано-российских отношений, многопланового сотрудничества в русле стратегического партнерства и союзничества во благо наших дружественных стран и народов. Уважаемый Владимир Владимирович, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России – мира и процветания. С уважением», - говорится в тексте письма.

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