У мировой нефти падение

Цены на нефть снижаются в пятницу более чем на 2% после того, как президент США Дональд Трамп в очередной раз решил не наносить удары по инфраструктуре Ирана ‌и заявил, что Вашингтон договорился с Тегераном об условиях окончания войны.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:27 снизились на 2,11%, до $88,47 за баррель, контракты на североамериканскую смесь WTI подешевели на 2%, до $85,96 за баррель.

Трамп сказал журналистам в четверг, что ⁠мирное соглашение, которое позволит открыть Ормузский пролив, может быть подписано уже ‌на этих выходных.

«Мы можем осторожно предположить, что продление перемирия (в Персидском заливе) - решенный вопрос. Даже если это так, оно может очень легко рассыпаться, если переговоры о ядерной программе не увенчаются успехом», - полагают аналитики ING.