В Ереване напряженная обстановка

В эти минуты перед зданием Центризбиркома Армении находится представитель оппозиционной партии «Сильная Армения», а в 13:00 у здания ЦИК объявлен митинг партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

*** 11:46

Блок «Сильная Армения» российского миллиардера Самвела Карапетяна представил в Центральную избирательную комиссию заявление о признании недействительными результатов парламентских выборов 7 июня.

«Заявление в ЦИК является необходимостью, поскольку в дальнейшем при обращении в Конституционный суд ответчик — Центризбирком — может спекулировать фактом, что соответствующее заявление ранее не было представлено им», - сказал представитель блока Арам Вардеванян журналистам.

В начале недели ЦИК Армении обнародовал уточненные результаты голосования на выборах в парламент 7 июня. В парламент вошли представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» (49,825% голосов), партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна - 23,281%, блока «Армения» экс-президента Кочаряна - 9,934%.

Поздно вечером в минувший четверг ЦИК Армении аннулировал результаты голосования на двух участках - одном в Ереване и еще одном в городе Мегри.

Блок «Армения» Кочаряна заявил, что обратится в Конституционный суд для обжалования результатов голосования.