Азербайджан и Грузия забирают контроль над каспийской нефтью

В эти дни операторство нефтепровода Баку — Супса и грузинского терминала Супса было передано компанией BP азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR и Грузинской государственной нефтегазовой корпорации (GOGC). С 8 июня 2026 года оператором Западного экспортного трубопровода (WREP) и терминала Супса, являющегося его неотъемлемой частью, стала компания SOCAR Midstream Operations.

В начале июня в кулуарах Бакинской энергетической недели вице-президент BP по добыче и эксплуатации Гордон Биррелл объявил о передаче операторских полномочий по трубопроводу Баку — Супса, заявив, что BP не выходит из проекта и продолжает в нем участвовать. Он напомнил, что передача операторских полномочий связана с обязательствами, вытекающими из контрактов, подписанных 10 лет назад. Возможно, на фоне накаленной обстановки в регионе и мире это событие не вызвало большого резонанса. Однако передача Азербайджану и Грузии операторских прав на этот трубопровод, заложивший основу для экспорта углеводородных ресурсов Каспийского региона на европейские рынки в обход России, означает, что проект, основанный 30 лет назад двумя историческими личностями — Гейдаром Алиевым и Эдуардом Шеварднадзе, будет служить двум соседним странам и стратегическим партнерам в новом качестве, а также сыграет важную роль в энергетической безопасности Европы. Как Баку — Супса изменил энергетическую карту региона В середине 90-х годов, после подписания «Контракта века», вопрос о маршруте экспорта азербайджанской нефти на мировые рынки стал столь же важным, как и вопрос ее добычи. В октябре 1995 года Азербайджанская международная операционная компания приняла стратегическое решение диверсифицировать экспорт нефти и транспортировать ее по Северному (Баку — Новороссийск) и Западному (Баку — Супса) маршрутам. 8 марта 1996 года лидеры Азербайджана и Грузии Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе подписали в Тбилиси историческое соглашение о строительстве нефтепровода Баку — Супса. Согласно проекту, существующий трубопровод длиной 421 км на территории Азербайджана от терминала Сангачал до грузинской границы должен был быть восстановлен, а также должен был быть реконструирован участок длиной 47 км. На территории Грузии планировалось восстановить трубопровод длиной 340 км и проложить новый участок длиной 39 км. Таким образом, строительство трубопровода общей протяженностью 837 километров и годовой пропускной способностью 7 миллионов тонн (145 тысяч баррелей в сутки) было завершено в 1998 году, и в декабре того же года началась закачка азербайджанской нефти, добытой по «Контракту века», в трубопровод Баку — Супса. В апреле 1999 года с терминала в Супсе была экспортирована первая партия азербайджанской нефти.

Но это было совсем нелегко. Москва, пытаясь предотвратить добычу азербайджанской нефти консорциумом западных компаний, также активно выступала против идеи экспорта нефти в обход российской территории. Позже, в ноябре 2003 года, Шеварднадзе, говоря о препятствиях на пути строительства трубопровода Баку — Супса, заявил, что, несмотря на все угрозы, запугивания и даже шантаж, этот проект был успешно реализован благодаря твердой воле Гейдара Алиева и мощной поддержке Турции, США и европейских стран. Шеварднадзе неоднократно отмечал в своих выступлениях, что если бы трубопровод Баку — Супса не был запущен, то и основной экспортный трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), построенный позже, возможно, тоже не был бы реализован. Трубопровод играет историческую роль и... остается пустым До ввода в эксплуатацию в 2006 году основного экспортного нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан главным альтернативным экспортным маршрутом для азербайджанской нефти был нефтепровод Баку — Супса. Однако даже после ввода в эксплуатацию БТД трубопровод сохранил свое значение и продолжал поставлять нефть на побережье Черного моря, хотя и не в прежних объемах. Естественно, в результате последующего ежегодного снижения добычи нефти в Азербайджане как транспортировка нефти по БТД, имевшему суточную пропускную способность около 1,2 миллиона баррелей, сократилась более чем вдвое, так и трубопровод Баку — Супса остался пустым. Транспортировка нефти по этому трубопроводу была приостановлена весной 2022 года. Но это не означало, что трубопровод завершил свою историческую миссию. Начинается новый этап транспортировки углеводородных ресурсов Каспийского региона на западные рынки, и, несмотря на снижение добычи нефти в Азербайджане, нефтяной гигант по другую сторону Каспийского моря — Казахстан — в последние годы ищет способы диверсификации своего нефтяного экспорта. Маршрут через Азербайджан и Грузию очень важен для Казахстана и имеет стратегическое значение. В последние годы Казахстан значительно увеличил транспортировку нефти через Азербайджан, доведя ее до 1,5 млн тонн в год. Казахстанская нефть, доставляемая в Баку танкерами, перекачивается в нефтепровод БТД с терминала Сангачал. Казахстанская сторона готова еще больше увеличить этот объем и довести его до 2,2 млн тонн в год. Учитывая, что добыча нефти в Азербайджане в настоящее время почти в 3 раза ниже пропускной способности нефтепровода БТД, теоретически не должно возникнуть проблем с увеличением объема транспортировки казахстанской нефти по этому трубопроводу до 2,2 млн тонн в год. Однако на практике возникают определенные трудности. Одна из них — проблема, которая может возникнуть в результате смешивания относительно низкокачественной казахстанской нефти с высококачественной легкой азербайджанской нефтью, транспортируемой по БТД. На данный момент текущее соотношение таково, что качество легкой азербайджанской нефти в результате такого смешивания не меняется (или почти не меняется). Однако увеличение объема может привести к снижению качества азербайджанской нефти. Еще одна проблема связана с тарифами. Казахстанская сторона хочет получить тарифные уступки для увеличения объемов транспортировки нефти через БТД. Как заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в кулуарах 31-го Бакинского энергетического форума, казахстанская сторона готова увеличить объемы и может сделать это в очень короткие сроки. Однако ключевым вопросом остаются переговоры между SOCAR и «КазМунайГаз» (КМГ) о снижении тарифов. Аккенженов отметил, что Казахстан способен быстро наращивать объемы производства, но определяющим фактором остается экономическая целесообразность.

Новая миссия Баку — Супса В этой ситуации возобновление работы трубопровода Баку — Супса может создать благоприятную возможность для увеличения транспортировки казахстанской нефти по маршруту через Азербайджан. В мае правительства Азербайджана и Грузии подписали соглашение о возобновлении эксплуатации трубопровода. После этого они взяли на себя его операторство. Таким образом, в ситуации, когда перспективы увеличения транспортировки казахстанской нефти по БТД невелики из-за проблем с качеством и тарифами, трубопровод Баку — Супса может стать важной альтернативой. После возобновления работы трубопровода теоретически возможно полностью заполнить его казахстанской нефтью, если удастся увеличить поставки казахстанской нефти в Баку танкерами. Также можно предположить, что потенциальные переговоры по тарифам между новым оператором трубопровода Баку — Супса и компанией «КазМунайГаз» (КМГ) не будут сложными. Соглашение о возобновлении работы нефтепровода Баку — Супса напрямую связано со стратегической целью казахстанского руководства по диверсификации экспорта нефти. В мае министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил в интервью местным СМИ, что нефтепровод Баку — Супса рассматривается как один из возможных экспортных маршрутов для казахстанской нефти. Известно, что война в Украине неоднократно создавала серьезные проблемы на главном экспортном маршруте казахстанской нефти через территорию России. Иногда украинские беспилотники наносили удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, по которому транспортируется казахстанская нефть, а иногда сама Россия использовала различные предлоги, чтобы препятствовать экспорту казахстанской нефти на европейские рынки. В условиях, когда Европа приняла решение полностью отказаться от российских энергоносителей, казахстанская нефть является одной из главных альтернатив.