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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

В планах США – вывести истребители и военные корабли из Европы

The New York Times
12:07 144

Соединенные Штаты планируют существенно сократить объем военных сил и средств, выделяемых для операций НАТО в Европе, сообщает The New York Times со ссылкой на европейских чиновников и документ, направленный союзникам в начале июня.

Согласно плану, Вашингтон намерен: сократить число истребителей F-16 и F-15E, доступных для операций НАТО в Европе, примерно со 150 до 100; уменьшить количество морских разведывательных самолетов с 26 до 15; вывести все восемь самолетов-заправщиков, ранее закрепленных за европейским направлением; перебросить авианосец, атомную подлодку с ракетным вооружением, а также сопровождающие их корабли и авиацию; перераспределить одну из двух групп стратегических бомбардировщиков, предназначенных для обороны Европы.

По данным издания, сокращения могут вступить в силу уже в ближайшее время и затронут возможности альянса по разведке, наблюдению за российскими подводными лодками и нанесению дальних ударов.

Пентагон не комментирует конкретные цифры, однако сослался на недавнее заявление Европейского командования ВС США о намерении пересмотреть объем американских обязательств в Европе.

NYT связывает решение с курсом администрации американского президента Дональда Трампа на сокращение военного присутствия США в Европе и перенос части ресурсов в Индо-Тихоокеанский регион. При этом Соединенные Штаты сохранят одно из крупнейших военных присутствий НАТО на европейском континенте, говорится в материале.

Ранее Economist писал, что в Европе обсуждают альтернативные механизмы военного командования на случай снижения роли США в альянсе или блокирования Вашингтоном его решений. По данным издания, ускоренное сокращение американского участия может осложнить планы европейских стран по постепенному замещению возможностей США в сфере разведки, связи и противоракетной обороны.

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