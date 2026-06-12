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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Кремлевский пропагандист призвал не ездить в Крым

12:25 1692

Российский «военкор» Дмитрий Стешин выступил за отмену летнего курортного сезона в оккупированном Крыму.

Стешин призвал граждан РФ отказаться от поездок на отдых, признав, что оккупированный полуостров превращается в «опасную зону боевых действий».

Обсуждая целесообразность привлечения туристов в Крым в текущих условиях, он подчеркнул, что поток гражданских лиц угрожает «масштабной гуманитарной катастрофой», поскольку выехать с полуострова в случае обострения ситуации будет невозможно.

«Чтобы потом не бегать и хвататься за голову, не выпрашивать переговоры, не подтягивать каких-то мразей из международных гуманитарных организаций, чтобы спасти людей, которые там застряли в зоне боевых действий. Оказаться в Крыму — это оказаться в ловушке этим летом», — сказал пропагандист.

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