Кремлевский пропагандист призвал не ездить в Крым

Стешин призвал граждан РФ отказаться от поездок на отдых, признав, что оккупированный полуостров превращается в «опасную зону боевых действий».

Обсуждая целесообразность привлечения туристов в Крым в текущих условиях, он подчеркнул, что поток гражданских лиц угрожает «масштабной гуманитарной катастрофой», поскольку выехать с полуострова в случае обострения ситуации будет невозможно.

«Чтобы потом не бегать и хвататься за голову, не выпрашивать переговоры, не подтягивать каких-то мразей из международных гуманитарных организаций, чтобы спасти людей, которые там застряли в зоне боевых действий. Оказаться в Крыму — это оказаться в ловушке этим летом», — сказал пропагандист.