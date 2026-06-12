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Обращение МЧС Азербайджана

12:50 805

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к водителям в связи с проведением в Азербайджане Последнего звонка и Дня выпускника.

В ведомстве сообщили, что в связи с проведением указанных мероприятий в образовательных учреждениях и местах массового скопления людей ожидается увеличение интенсивности движения на дорогах, а также рост числа случаев беспорядочной парковки.

«Следует учитывать, что в подобных условиях непредоставление дороги спецтехнике, спешащей к месту происшествия, в том числе пожарным и спасательным автомобилям, а также беспорядочная парковка создают серьезные препятствия для оперативного реагирования на пожары, аварии и другие чрезвычайные ситуации, что существенно затрудняет своевременное прибытие техники и минимизацию возможного ущерба», - говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что парковка автомобилей у входов в здания и на прилегающих дворовых территориях, на проезжей части автодорог, на путях подъезда к системам противопожарного водоснабжения и в непосредственной близости от них, а также общий беспорядок и хаотичность на парковочных площадках препятствуют оперативному маневрированию техники в условиях чрезвычайной ситуации, затрудняют забор воды из пожарных резервуаров и гидрантов, а в ряде случаев делают это и вовсе невозможным.

МЧС призывает водителей строго соблюдать установленные правила, в частности, незамедлительно уступать дорогу оперативным транспортным средствам - пожарным и спасательным автомобилям; автомобили должны парковаться исключительно в отведенных для этого местах, с соблюдением необходимой дистанции между транспортными средствами и обеспечением свободного проезда для другого транспорта.

В ведомстве напомнили, что водители, не уступающие дорогу пожарным и спасательным автомобилям на автодорогах, несут юридическую ответственность в установленном законодательством порядке. Помимо этого, создавая серьезные препятствия для своевременного прибытия к месту пожара, аварии или иной чрезвычайной ситуации, главное - для спасения человеческих жизней, находящихся в опасности, такие водители берут на себя и огромную моральную ответственность.

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