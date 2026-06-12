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Иранцы приплыли в Азербайджан на лодке и оказались в Сумгаитском суде

Инара Рафикгызы
12:49 933

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по уголовному делу граждан Ирана, пытавшихся переправить в Азербайджан на лодке 328 килограммов наркотиков.

По информации портала haqqin.az, на процессе под председательством судьи Тариела Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемых. Уголовное дело направлено на судебное рассмотрение, которое назначено на 23 июня.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, предварительное следствие по делу трех граждан Исламской Республики Иран, незаконно пересекших государственную границу Азербайджана, велось в Следственном управлении ведомства.

Следствие установило обоснованные подозрения в том, что Махтуми Садиг, Атджани Тахер и Гангырме Омид с целью сбыта контрабандным путем ввезли на территорию Азербайджанской Республики наркотики в особо крупном размере. В ходе расследования выяснилось, что они, действуя в составе группы по предварительному сговору, незаконно приобрели для последующей продажи более 45 кг высушенной и свыше 328 кг невысушенной марихуаны, после чего переправили груз через таможенную границу в азербайджанском секторе Каспийского моря на моторной лодке типа «Лайнер».

Приближаясь к побережью Хачмазского района и поняв, что их могут обнаружить пограничники, мужчины выбросили наркотики в море. Однако в результате следственно-оперативных мероприятий весь груз был найден и изъят в прибрежной зоне Хачмазского района и других частях акватории Каспия. На основании собранных доказательств Махтуми Садиг, Атджани Тахер и Гангырме Омид привлечены в качестве обвиняемых по статьям 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору), 234.4-1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. По ходатайству следствия и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство, суд избрал в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.

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