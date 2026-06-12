Погода на завтра

В субботу, 13 июня, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
Температура воздуха ночью составит 18-21, днем 26-31 тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность 50-60%.
В регионах Азербайджана местами ожидается кратковременный дождь, возможны грозы, град, в горных и предгорных районах возможно некоторое усиление осадков. Прогнозируется умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью 18-22, днем 30-35, в горах ночью 10-15 тепла, днем 18-23, в некоторых местах 25-30 тепла.