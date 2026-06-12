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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Американцы отправляют турок и иранцев в одну из худших стран мира

13:10 1135

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность депортации части иранцев и других мигрантов в Центральноафриканскую Республику — страну, охваченную насилием и нищетой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух адвокатов и чиновника, знакомого с ситуацией.

Среди депортируемых — две иранские женщины, которым, по словам их адвоката Эмили Тростл, угрожают пытки и преследования на родине. Одна из них является христианкой, вторая — продемократической активисткой. Обе женщины были задержаны по прибытии в США в ноябре 2024 года.

Первый рейс, который должен был отправиться уже в четверг, по предварительным данным, доставит около 20 человек. Помимо иранок, на борту находятся граждане Сирии, Афганистана и, возможно, один гражданин Турции. Депортируемые не имеют никаких связей с Центральноафриканской Республикой — одной из беднейших и наиболее нестабильных стран мира.

Сам Госдеп настоятельно рекомендует американцам воздерживаться от любых поездок в эту страну (Do not travel for any reason).

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