Американцы отправляют турок и иранцев в одну из худших стран мира

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность депортации части иранцев и других мигрантов в Центральноафриканскую Республику — страну, охваченную насилием и нищетой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух адвокатов и чиновника, знакомого с ситуацией.

Среди депортируемых — две иранские женщины, которым, по словам их адвоката Эмили Тростл, угрожают пытки и преследования на родине. Одна из них является христианкой, вторая — продемократической активисткой. Обе женщины были задержаны по прибытии в США в ноябре 2024 года.

Первый рейс, который должен был отправиться уже в четверг, по предварительным данным, доставит около 20 человек. Помимо иранок, на борту находятся граждане Сирии, Афганистана и, возможно, один гражданин Турции. Депортируемые не имеют никаких связей с Центральноафриканской Республикой — одной из беднейших и наиболее нестабильных стран мира.

Сам Госдеп настоятельно рекомендует американцам воздерживаться от любых поездок в эту страну (Do not travel for any reason).