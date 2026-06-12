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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Китайцы задержали американца Минь Цзиня

13:18 416

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что гражданин США Минь Цзин, возглавляющий аналитический центр по Мьянме (ISP-Myanmar), задержан по подозрению в шпионаже и деятельности, угрожающей национальной безопасности Китая. О задержании уведомлено генеральное консульство США в Гуанчжоу.

По данным трех источников Reuters, знакомых с ситуацией, Минь Цзин был задержан около двух недель назад в аэропорту Куньмина (провинция Юньнань). Институт, который он возглавляет, отслеживает политические процессы и конфликты в Мьянме, особенно после военного переворота 2021 года. Сам исследователь ранее участвовал в демократическом движении в Мьянме (1988 год) и изучал политологию в Калифорнийском университете в Беркли.

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