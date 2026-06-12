«Чтобы горела еще сильнее»: Киев попросит у НАТО $20 млрд

«У нас есть окно возможностей в шесть–девять месяцев на поле боя, и оно требует срочного ускорения финансирования», — цитирует своего собеседника Reuters.

На совещании Контактной группы по обороне Украины, известной как Рамштайнская группа, которое пройдет на следующей неделе, Киев попросит западных партнеров найти еще 20 млрд долларов. Об этом украинский источник в сфере обороны анонимно сообщил агентству Reuters.

«Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужны средства», — сказал чиновник. По словам представителя Минобороны Украины, странам НАТО будет предложено выделить от $2 млрд до $6 млрд для достижения целевого показателя в $20 млрд. Деньги могут быть предоставлены в виде как грантов, так и кредитов, добавил он.

Ранее об этих планах Киева также сообщало Politico. Этот вопрос министр обороны Михаил Федоров и другие правительственные чиновники уже подняли во время встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады, рассказали Politico люди, знакомые с обсуждениями.

Помощь Украине станет одним из ключевых вопросов на июльском саммите лидеров стран НАТО в Анкаре, куда в качестве гостя приглашен Владимир Зеленский.

Многие украинские и западные военные эксперты, а также российские провоенные блогеры в последние недели отмечают явное преимущество Украины в дронах. Это позволяет ей останавливать или замедлять продвижение российских войск на линии фронта, нарушать снабжение на оперативной глубине и атаковать промышленные объекты в глубине российской территории.