«Чтобы горела еще сильнее»: Киев попросит у НАТО $20 млрд

На совещании Контактной группы по обороне Украины, известной как Рамштайнская группа, которое пройдет на следующей неделе, Киев попросит западных партнеров найти еще 20 млрд долларов. Об этом украинский источник в сфере обороны анонимно сообщил агентству Reuters.
«У нас есть окно возможностей в шесть–девять месяцев на поле боя, и оно требует срочного ускорения финансирования», — цитирует своего собеседника Reuters.
«Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужны средства», — сказал чиновник. По словам представителя Минобороны Украины, странам НАТО будет предложено выделить от $2 млрд до $6 млрд для достижения целевого показателя в $20 млрд. Деньги могут быть предоставлены в виде как грантов, так и кредитов, добавил он.
Ранее об этих планах Киева также сообщало Politico. Этот вопрос министр обороны Михаил Федоров и другие правительственные чиновники уже подняли во время встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады, рассказали Politico люди, знакомые с обсуждениями.
Помощь Украине станет одним из ключевых вопросов на июльском саммите лидеров стран НАТО в Анкаре, куда в качестве гостя приглашен Владимир Зеленский.
Многие украинские и западные военные эксперты, а также российские провоенные блогеры в последние недели отмечают явное преимущество Украины в дронах. Это позволяет ей останавливать или замедлять продвижение российских войск на линии фронта, нарушать снабжение на оперативной глубине и атаковать промышленные объекты в глубине российской территории.