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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Депутат-коммунист заявил, что Россия «на грани социального взрыва», нужен «план завершения» войны

14:12 1193

Россия оказалась «на грани социального взрыва» из-за затянувшейся войны в Украине, заявил депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев.

Мархаев в своем телеграм-канале написал, что «за последние годы в России было разработано множество программ и стратегий развития во всех секторах экономики. Однако практически ни одна из них не была реализована — они остались на бумаге и в декларациях… Вместо реальных дел мы продолжаем сталкиваться с новыми запретами, ограничениями и растущим финансовым бременем».

По его словам, «за последние 25 лет тарифы выросли на 366 процентов. Чиновники оправдывают это ложными аргументами, прикрывая свое бездействие». Инфраструктура, доставшаяся от СССР, разрушается — «средства уходят не на ремонт сетей, а на яхты, дворцы и зарубежные активы», утверждает депутат-коммунист. Мархаев пишет, что за 35 лет «не проведено ни одной успешной реформы, зато олигархи продолжают множиться и богатеть, и это на пятом году специальной военной операции (СВО)». 

«Обращаясь к теме СВО, которую долгое время избегал, я вынужден констатировать: коррупционные скандалы сочетаются с продолжающимися потерями наиболее активного и репродуктивного населения из-за неэффективного руководства. Атаки на наши города не прекращаются, их география расширяется, Запад наращивает поставки беспилотников, а мы вынуждены терпеть. Из администрации президента уже заявляют о том, что цели денацификации и демилитаризации Украины фактически сводятся лишь к новым территориям, а не ко всей стране. Если такая ситуация сохранится, социальный взрыв и хаос станут более вероятными. Этим неизбежно воспользуется Запад, чтобы добить остатки российской государственности», — возмущается российский депутат.

Мархаев потребовал остановить рост тарифов ЖКХ, обеспечить «реальную ответственность чиновников за неисполнение законов и прямых поручений президента», а также представить «четкий, публичный план завершения СВО, исходя из национальных интересов России». 

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