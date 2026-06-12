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Азербайджанская AI-компания представлена на крупнейшей конференции Азии – SuperAI в Сингапуре

14:50 329

Азербайджанская технологическая компания Starnest приняла участие в SuperAI Singapore 2026 — крупнейшей AI-конференции Азии, прошедшей 10–11 июня на площадке Marina Bay Sands. Событие собрало 10 000 участников из более чем 150 стран и свыше 1 500 AI-компаний.

SuperAI стала якорным событием Singapore AI Week (8–14 июня) — недели из более чем 100 мероприятий с участием OpenAI, Lightspeed, Alibaba Cloud , Stripe , Google DeepMind, Cerebras и Mistral AI.

Для Азербайджана участие в событии такого масштаба — заметный шаг: страна все активнее заявляет о себе на глобальной карте искусственного интеллекта, и присутствие национальных компаний на главной AI-сцене Азии подтверждает этот тренд.

Starnest развивает портфель AI-native продуктов: платформу создания и дистрибуции веб-игр GAMENEST и инфраструктурные решения для AI-агентов и AI-коммерции. В Сингапуре компания провела серию встреч с инвесторами, технологическими партнерами и представителями региональной AI-экосистемы.

«SuperAI — место, где Восток встречается с Западом в области ИИ. Для нас было важно показать, что сильные AI-продукты рождаются не только в Кремниевой долине, но и в Баку, — отметил основатель и CEO Фуад Насиров. Юго-Восточная Азия — стратегический рынок для наших продуктов, и контакты, установленные на конференции, открывают прямой путь в регион - добавил сооснователь компании - Амиль Ахундов.

О компании: Starnest — азербайджанская AI-компания, разрабатывающая продукты на стыке генеративного ИИ, игровой индустрии и агентной инфраструктуры, с собственным self-hosted AI-стеком и фокусом на международные рынки.

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