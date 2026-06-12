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ВСУ предупредили: по Украине могут снова запустить «Орешник»

15:12 325

Воздушные силы Украины предупредили, что в течение суток существует вероятность запусков россиянами с полигона «Капустин Яр» баллистических ракет.

С этого полигона россияне запускают «Орешник».

В сообщении Военно-воздушных сил ВСУ говорится, что «в течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона «Капустин Яр».

В ночь на 24 мая россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив, по данным Воздушных сил ВСУ, 90 ракет и 600 дронов различных типов, в том числе и «Орешник».

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