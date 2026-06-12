Мобильная клиника Минздрава в Шуше

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики в рамках программы «Великое возвращение» продолжает проведение выездных медицинских осмотров с целью защиты здоровья граждан, переселенных на освобожденные от оккупации территории, раннего выявления заболеваний и повышения доступности медицинских услуг.

В рамках этой программы очередная акция была организована в городе Шуша. Во время акции специализированная медицинская команда Научно-исследовательского института легочных заболеваний Министерства здравоохранения оказывала местным жителям комплексные медицинские услуги. Осмотры проводились в выездной клинике, оснащенной специальным оборудованием, а благодаря модульной мобильной лаборатории обеспечивалось проведение различных диагностических процедур на месте.

В ходе акции пульмонологами, фтизиатрами, аллергологами, кардиологами, специалистами по лучевой диагностике и лабораторным исследованиям были проведены такие обследования, как флюорография, рентген, электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография, общее УЗИ, спирометрия, проба Манту и анализ газов артериальной крови. Лицам, у которых были выявлены проблемы со здоровьем, сразу же предоставлялись медицинские рекомендации, при необходимости назначалось лечение и осуществлялось направление к профильным специалистам.

В ходе мероприятия в общей сложности около 180 жителей Шуши прошли медицинское обследование. Участникам также была предоставлена просветительская информация о факторах риска заболеваний легких, их ранних симптомах и мерах профилактики.

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики сообщило, что аналогичные выездные медицинские осмотры и просветительские мероприятия планируется продолжить и в других освобожденных территориях. Эти меры направлены на защиту здоровья населения и расширение охвата медицинских услуг в регионах.