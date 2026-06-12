USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Трамп: Конец войне
Новость дня
Трамп: Конец войне

Мобильная клиника Минздрава в Шуше

акция по раннему выявлению заболеваний легких
15:26 150

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики в рамках программы «Великое возвращение» продолжает проведение выездных медицинских осмотров с целью защиты здоровья граждан, переселенных на освобожденные от оккупации территории, раннего выявления заболеваний и повышения доступности медицинских услуг.

В рамках этой программы очередная акция была организована в городе Шуша. Во время акции специализированная медицинская команда Научно-исследовательского института легочных заболеваний Министерства здравоохранения оказывала местным жителям комплексные медицинские услуги. Осмотры проводились в выездной клинике, оснащенной специальным оборудованием, а благодаря модульной мобильной лаборатории обеспечивалось проведение различных диагностических процедур на месте.

В ходе акции пульмонологами, фтизиатрами, аллергологами, кардиологами, специалистами по лучевой диагностике и лабораторным исследованиям были проведены такие обследования, как флюорография, рентген, электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография, общее УЗИ, спирометрия, проба Манту и анализ газов артериальной крови. Лицам, у которых были выявлены проблемы со здоровьем, сразу же предоставлялись медицинские рекомендации, при необходимости назначалось лечение и осуществлялось направление к профильным специалистам.

В ходе мероприятия в общей сложности около 180 жителей Шуши прошли медицинское обследование. Участникам также была предоставлена просветительская информация о факторах риска заболеваний легких, их ранних симптомах и мерах профилактики.

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики сообщило, что аналогичные выездные медицинские осмотры и просветительские мероприятия планируется продолжить и в других освобожденных территориях. Эти меры направлены на защиту здоровья населения и расширение охвата медицинских услуг в регионах.

Салманов проводил профилактические беседы и оказался на скамье подсудимых
Салманов проводил профилактические беседы и оказался на скамье подсудимых дело реабилитационного центра
15:30 257
Милли Меджлис принял закон о соцсетях
Милли Меджлис принял закон о соцсетях
15:18 499
Карапетян назвал свою цель: «Отстранение Пашиняна от власти»
Карапетян назвал свою цель: «Отстранение Пашиняна от власти» обновлено 14:55
14:55 4433
ВСУ ударили по двум НПЗ в Татарстане
ВСУ ударили по двум НПЗ в Татарстане обновлено 13:14
13:14 4963
Американцы отправляют турок и иранцев в одну из худших стран мира
Американцы отправляют турок и иранцев в одну из худших стран мира
13:10 2614
Иранцы приплыли в Азербайджан на лодке и оказались в Сумгаитском суде
Иранцы приплыли в Азербайджан на лодке и оказались в Сумгаитском суде
12:49 1737
Кремлевский пропагандист призвал не ездить в Крым
Кремлевский пропагандист призвал не ездить в Крым
12:25 2783
Армянский жук, которого ждали в Москве… И Европа, которая «соболезнует» на 50 миллионов
Армянский жук, которого ждали в Москве… И Европа, которая «соболезнует» на 50 миллионов Что там у соседей?
10:23 3770
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься Статья Вахтанга Джохадзе
11 июня 2026, 19:48 8178
Алиев поздравил Путина
Алиев поздравил Путина
11:25 3224
Четырнадцать пунктов Ирана
Четырнадцать пунктов Ирана обновлено 13:25
13:25 5917

ЭТО ВАЖНО

Салманов проводил профилактические беседы и оказался на скамье подсудимых
Салманов проводил профилактические беседы и оказался на скамье подсудимых дело реабилитационного центра
15:30 257
Милли Меджлис принял закон о соцсетях
Милли Меджлис принял закон о соцсетях
15:18 499
Карапетян назвал свою цель: «Отстранение Пашиняна от власти»
Карапетян назвал свою цель: «Отстранение Пашиняна от власти» обновлено 14:55
14:55 4433
ВСУ ударили по двум НПЗ в Татарстане
ВСУ ударили по двум НПЗ в Татарстане обновлено 13:14
13:14 4963
Американцы отправляют турок и иранцев в одну из худших стран мира
Американцы отправляют турок и иранцев в одну из худших стран мира
13:10 2614
Иранцы приплыли в Азербайджан на лодке и оказались в Сумгаитском суде
Иранцы приплыли в Азербайджан на лодке и оказались в Сумгаитском суде
12:49 1737
Кремлевский пропагандист призвал не ездить в Крым
Кремлевский пропагандист призвал не ездить в Крым
12:25 2783
Армянский жук, которого ждали в Москве… И Европа, которая «соболезнует» на 50 миллионов
Армянский жук, которого ждали в Москве… И Европа, которая «соболезнует» на 50 миллионов Что там у соседей?
10:23 3770
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься Статья Вахтанга Джохадзе
11 июня 2026, 19:48 8178
Алиев поздравил Путина
Алиев поздравил Путина
11:25 3224
Четырнадцать пунктов Ирана
Четырнадцать пунктов Ирана обновлено 13:25
13:25 5917
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться