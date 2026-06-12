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Салманов проводил профилактические беседы и оказался на скамье подсудимых

дело реабилитационного центра
Инара Рафикгызы
15:30 259

В Сумгаитском городском суде состоялось заседание по уголовному делу руководителя реабилитационного центра «Куртулуш» Джейхуна Салманова и его сотрудников Эльшада Магеррамова и Натика Алиева. По информации haqqin.az, государственный обвинитель огласил обвинительный акт. Подсудимые частично признали вину по предъявленным обвинениям.

В ходе допроса Джейхун Салманов заявил, что нахождение подопечных в центре было обусловлено лечебным процессом, а с ними якобы проводились профилактические беседы.

Следующее заседание назначено на 17 июня.

Напомним, прокуратура Сумгаита возбудила уголовное дело в связи с незаконными действиями, совершенными в реабилитационном центре «Куртулуш». По данным следствия, Джейхун Салманов в сговоре с Магеррамовым, Алиевым и неустановленными лицами обманом и силой удерживал в учреждении, расположенном в поселке Джорат, более семи человек против их воли. Задержанным запрещали контактировать с родственниками, изымали средства связи, подвергали физическому и психологическому насилию, а нескольким из них причинили вред здоровью.

Обвиняемым инкриминируются статьи УК: 127.1 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), 133.2.1 и 133.2.3 (истязание двух и более лиц по предварительному сговору), 144.3 (похищение человека с тяжкими последствиями), 145.2.1 и 145.2.4 (незаконное лишение свободы двух и более лиц по предварительному сговору). В отношении всех троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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