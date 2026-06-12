В City Garden Narimanov в продаже квартиры как в готовых, так и в строящихся корпусах

Одним из главных факторов, на которые покупатели обращают внимание при выборе квартиры, является качество строительства и отделки. Ведь жилье — это не только место для жизни, но и инвестиция, обеспечивающая комфорт и безопасность на долгие годы. Именно на этом принципе основан проект City Garden Narimanov от Kristal, который выделяется как один из самых современных и масштабных жилых комплексов столицы.
City Garden Narimanov расположен в центре города, в нескольких минутах от метро "Нариман Нариманов", предлагая жителям удобство городской инфраструктуры и просторную зеленую территорию для отдыха. Проект реализуется на участке площадью 17,3 гектара и включает квартиры площадью от 59 м² до 169,74 м²: студии, а также 2-, 3- и 4-комнатные квартиры. Для покупателей доступны квартиры различной степени готовности — от строящихся объектов до квартир, которые будут сданы в ближайшее время.
Планировки квартир разработаны таким образом, чтобы максимально использовать естественное освещение. Просторные окна от пола до потолка наполняют интерьер светом и создают ощущение открытого пространства. Кроме того, обновленные системы звуко- и теплоизоляции обеспечивают жителям еще более высокий уровень комфорта.
City Garden Narimanov — это не просто жилой комплекс, а современное городское пространство с развитой инфраструктурой. На территории проекта площадью 17,3 гектара предусмотрены 3 километра прогулочных аллей, 1,5 километра велосипедных дорожек, беговые маршруты, футбольные, баскетбольные и теннисные площадки, открытые фитнес-зоны, декоративные водоемы, а также места для пикников и отдыха.
Проект также предлагает различные варианты финансирования для тех, кто планирует приобрести квартиру. На выбранные квартиры действует беспроцентная внутренняя рассрочка сроком до 36 месяцев. Кроме того, все квартиры доступны в ипотеку сроком до 20 лет. Модель "Покупай квартиру поэтапно" позволяет начать с минимальной площади и постепенно увеличивать ее без дополнительных процентов и ежемесячных обязательств.
Одним из ключевых преимуществ City Garden Narimanov является передача всех квартир с готовой премиальной отделкой, позволяющей сразу наслаждаться комфортной жизнью. В процессе ремонта используются материалы и продукция известных мировых брендов: паркет HARO (Германия), сантехнические аксессуары GROHE (Германия), электрические выключатели GEWISS (Италия), негорючая кабельная инфраструктура Prysmian и обои Zambaiti Parati. Благодаря этому жители получают гармоничное сочетание стильного дизайна, высокого уровня комфорта и долговечности.
В проекте особое внимание уделено качеству строительства. При возведении зданий применяются бетонная стеновая система, сплошной фундамент плитного типа и бетонные сваи, уходящие на глубину до 12 метров. Современная муфтовая технология соединения арматуры дополнительно повышает прочность конструкции и обеспечивает дополнительную устойчивость зданий, особенно в сейсмически активных условиях.
Торговый центр, фитнес-центр и детский сад, предусмотренные в составе комплекса, обеспечат жителям максимальный комфорт и доступ ко всем необходимым услугам рядом с домом. Начало работы частной школы LANDAU School с сентября станет важным преимуществом проекта, создавая для семей с детьми еще более комфортные условия для жизни и обучения.
Для получения подробной информации о проекте и действующих условиях продажи вы можете обратиться в офис продаж или связаться по короткому номеру *1544.
Подробнее: *1544 или +994 50 293 10 10
Адрес: Наримановский район, улица Хазри
Сайт: kristal.az