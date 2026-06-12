В City Garden Narimanov в продаже квартиры как в готовых, так и в строящихся корпусах

Одним из главных факторов, на которые покупатели обращают внимание при выборе квартиры, является качество строительства и отделки. Ведь жилье — это не только место для жизни, но и инвестиция, обеспечивающая комфорт и безопасность на долгие годы. Именно на этом принципе основан проект City Garden Narimanov от Kristal, который выделяется как один из самых современных и масштабных жилых комплексов столицы. City Garden Narimanov расположен в центре города, в нескольких минутах от метро "Нариман Нариманов", предлагая жителям удобство городской инфраструктуры и просторную зеленую территорию для отдыха. Проект реализуется на участке площадью 17,3 гектара и включает квартиры площадью от 59 м² до 169,74 м²: студии, а также 2-, 3- и 4-комнатные квартиры. Для покупателей доступны квартиры различной степени готовности — от строящихся объектов до квартир, которые будут сданы в ближайшее время.

Планировки квартир разработаны таким образом, чтобы максимально использовать естественное освещение. Просторные окна от пола до потолка наполняют интерьер светом и создают ощущение открытого пространства. Кроме того, обновленные системы звуко- и теплоизоляции обеспечивают жителям еще более высокий уровень комфорта. City Garden Narimanov — это не просто жилой комплекс, а современное городское пространство с развитой инфраструктурой. На территории проекта площадью 17,3 гектара предусмотрены 3 километра прогулочных аллей, 1,5 километра велосипедных дорожек, беговые маршруты, футбольные, баскетбольные и теннисные площадки, открытые фитнес-зоны, декоративные водоемы, а также места для пикников и отдыха.