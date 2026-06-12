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Бакинский суд дал создателю «Алисы в стране чудес» пять лет условно

Инара Рафикгызы
16:39 796

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Сеймура Сеяги, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, Сеймур Сеяги совершил мошенничество под предлогом бизнес-проекта «Алиса в стране чудес». Так, для бизнес-проекта был арендован офис в Ичеришехер, запланированы ремонтные и организационные работы. Все работы и подготовка проекта были поручены Сеймуру Сеяги.

Согласно материалам следствия, общий ущерб оценен более чем в 128 тысяч манатов. С.Сеяги было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество с причинением крупного ущерба), в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый Сеймур Сеяги признал себя виновным по предъявленному обвинению и заявил, что сожалеет о содеянном. В суде стало известно, что между сторонами достигнуто примирение. Потерпевший Этимад Мехдиев сообщил суду, что обвиняемый возместил причиненный ущерб, никаких жалоб и требований к нему он не имеет, и между сторонами достигнуто примирение.

Согласно приговору суда, Сеймуру Сеяги назначено условное наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Он был освобожден из-под стражи в зале суда.

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