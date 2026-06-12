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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Арабы потянулись к персам

16:52 685

Высокопоставленные представители Объединенных Арабских Эмиратов и Ирана, курирующие вопросы национальной безопасности, провели первую очную встречу с начала войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, переговоры состоялись на этой неделе и стали важным шагом на фоне стремления обеих стран к снижению напряженности в двусторонних отношениях. Инициатором встречи в значительной степени выступил Абу-Даби, который, как утверждается, заинтересован в нормализации диалога с Тегераном.

Собеседники Bloomberg отмечают, что власти ОАЭ в настоящее время сосредоточены на минимизации возможных рисков для экономики и национальной безопасности страны. Такой подход, по оценке агентства, отличается от более жесткой позиции, которую Абу-Даби занимал на ранних этапах конфликта.

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