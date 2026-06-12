Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается

Под интенсивными атаками украинских дронов практически разрушена вся российская логистика, связывающая аннексированный Крым с материковой частью РФ. Российские Telegram-каналы сообщают, что Вооруженные силы Украины усилили атаки беспилотников на Крымский полуостров и юг России.

Издание Kyiv Post со ссылкой на украинскую партизанскую группировку «Атеш» сообщает, что российские военные под мощным давлением отступают с части Кинбурнской косы в Николаевской области Украины. Подразделения 337-го российского полка покинули свои позиции из-за серьезных проблем со снабжением и нехватки личного состава. В заявлении «Атеш» утверждается, что украинские атаки перекрыли пути снабжения стратегически важного полуострова продовольствием, топливом и боеприпасами. Кинбурнская коса — песчаный полуостров на юге Украины, отделяющий Днепровско-Бугский лиман от Черного моря. Она выступает «воротами» к речной системе Днепра и служит ключевой позицией для контроля судоходных путей, связывающих Черное море с портами Николаева и Херсона. Расположение косы позволяет осуществлять огневой контроль над выходом судов из Днепра и лимана. Контроль над этой территорией позволяет проецировать военную силу на весь южный регион, проводить десантные операции, обеспечивать защиту прилегающего побережья. Наблюдатели утверждают, что переход косы под контроль ВСУ может проложить путь к освобождению Крыма, пишет Kyiv Post. Комментируя haqqin.az ситуацию на юге России и в Крыму, экс-советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко отметил, что, лишившись путей снабжения, Крым потеряет свое военное значение: «Москве интересен Крым как стратегический военный хаб. Позиционные перемещения, давление, которое оказывают ВСУ, сильно мешают реализации планов российских властей. Сейчас их планы по оккупации тех или иных населенных пунктов, даже удержание позиций, на которых они находятся достаточно длительное время, стоит под большим вопросом. Потому что любые действия российских войск стоят тысяч жизней рядового состава. При существующем паритете применения беспилотных систем России и Украины мы видим, как украинские беспилотники наносят вооруженным силам и экономике РФ огромный урон, на восстановление которого потребуются десятилетия».

Возвращение карточной системы По словам Мартыненко, удары беспилотников по НПЗ, нефтяным терминалам привели к острому дефициту топлива на юге России и захваченных территориях: «Только за первые пять месяцев 2026 года ВСУ поразили не менее 34 объектов топливно-энергетического комплекса России. Масштабные удары велись по ключевой логистической и перерабатывающей инфраструктуре: НПЗ, нефтебазам и нефте-, газоперекачивающим станциям и т. д. Поражены 13 крупных нефтебаз. Прошлый месяц оказался рекордным: наши дроны совершили беспрецедентные 30 атак на нефтяную инфраструктуру: 16 ударов по НПЗ, 7 — по нефтепроводам и 6 — по портам. В июне атакованы 18 объектов, включая 8 из 10 крупнейших НПЗ России. Удары были нанесены по перевалочной нефтебазе «Грушевая» в Краснодарском крае, где горели до 15 резервуаров, НПС «Красноармейск» в Саратовской области и ЛПДС «Красный Яр» в Волгоградской области. В результате атак объемы переработки нефти в России к лету 2026 года упали до многолетних минимумов, а более чем в 20 регионах страны возник дефицит топлива. И это при том, что нефть — главный источник доходов России и финансирования российской армии. Москва прекратила продажу бензина на оккупированных территориях, ввела талоны в Забайкалье. На заправках в Новой Москве появились объявления, что бензин в одни руки отпускается не более 60 литров». Эксперт считает, что Крым важен Москве как военный плацдарм для наступления вглубь Украины и контроля над достаточно большой зоной Черного моря: «Теперь, когда под ударами дронов практически перекрыта вся логистика полуострова: дороги, мосты, автомобильное, железнодорожное сообщение, само физическое пребывание российских военных на оккупированных территориях, включая сухопутный коридор в Крым, стоит под большим вопросом. Естественно, чтобы сохранить свои жизни, российские военные пытаются уйти оттуда».