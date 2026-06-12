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Студенты АТМУ проходят производственную практику в Турции

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17:27 493

Для студентов III курса специальности «Организация туристической деятельности» факультета туризма и гостеприимства Азербайджанского университета туризма и менеджмента (АТМУ), действующего в ведении Государственного агентства по туризму (ГАТ), реализуется программа производственной практики за рубежом.

Как сообщили haqqin.az в ГАТ, в целях развития профессиональных знаний и навыков студентов, приобретение ими международного опыта работы и повышение уровня их подготовки к выходу на рынок труда, в рамках реализуемой программы в настоящее время 88 студентов проходят производственную практику в различных пятизвездочных отелях Турции.

В рамках программы, стартовавшей в мае и продолжающейся до ноября, студенты получают практический опыт в таких направлениях, как международные стандарты гостеприимства, обслуживание клиентов, системы бронирования, управление взаимоотношениями с гостями, командная работа и обеспечение качества сервиса.

Программа практики предоставляет участникам возможность применять теоретические знания, полученные в университете, в реальной рабочей среде, ближе ознакомиться с принципами работы индустрии гостеприимства, сформироваться как конкурентоспособные специалисты и совершенствовать свои профессиональные навыки.

Следует отметить, что долгосрочная программа зарубежной производственной практики впервые среди высших учебных заведений Азербайджана была внедрена именно в Азербайджанском университете туризма и менеджмента.

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