USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Трамп: Конец войне
Новость дня
Трамп: Конец войне

Катар просил не бить, Иран ударил

17:35 1255

В начале войны Катар обратился к Ирану с просьбой не наносить удары по газовому комплексу Рас-Лаффан — крупнейшему в мире объекту по производству природного газа.

Как сообщает газета The Washington Post, в обмен Доха предложила неофициальную сделку: временно сократить добычу газа, что могло бы привести к росту мировых цен на энергоносители и усилить экономическое давление на США и Израиль с целью ускорить завершение конфликта.

По данным издания, Катар дал понять Тегерану, что тот может добиться своих стратегических целей без атак на катарскую территорию. Однако иранская сторона так и не предоставила официальных гарантий безопасности объекта. Сообщается, что сведения о закулисных переговорах были получены в результате разведывательного мониторинга иранских коммуникаций и были известны ЦРУ и высокопоставленным чиновникам администрации Трампа. Несмотря на попытки Дохи защитить критически важную инфраструктуру, впоследствии Иран все же нанес удар по Катару, повредив часть комплекса Рас-Лаффан, на который приходится почти пятая часть мирового производства природного газа. Это привело к сбоям в поставках и осложнило роль Катара как посредника между Вашингтоном и Тегераном.

Приговор Руфату Сафарову
Приговор Руфату Сафарову
18:42 411
ТуранБанк привлекает финансирование для продвижения гендерного равенства и финансовой инклюзии
ТуранБанк привлекает финансирование для продвижения гендерного равенства и финансовой инклюзии
18:07 230
«С ними нельзя вести дела добросовестно»: Трамп опровергает Иран
«С ними нельзя вести дела добросовестно»: Трамп опровергает Иран обновлено 18:18
18:18 8757
Китайский гигант пришел в Турцию. Но что-то пошло не так...
Китайский гигант пришел в Турцию. Но что-то пошло не так... наша корреспонденция; все еще актуально
11:55 4494
Катар просил не бить, Иран ударил
Катар просил не бить, Иран ударил
17:35 1256
Арабы потянулись к персам
Арабы потянулись к персам
16:52 1886
Бакинский суд дал создателю «Алисы в стране чудес» пять лет условно
Бакинский суд дал создателю «Алисы в стране чудес» пять лет условно
16:39 1989
В Мярдякане как в Монако: чем охладить бакинский рынок жилья?
В Мярдякане как в Монако: чем охладить бакинский рынок жилья? наш спецреп
14:23 4128
Проверки в четырех больницах
Проверки в четырех больницах
16:01 1861
Салманов проводил профилактические беседы и оказался на скамье подсудимых
Салманов проводил профилактические беседы и оказался на скамье подсудимых дело реабилитационного центра
15:30 1651
Милли Меджлис принял закон о соцсетях
Милли Меджлис принял закон о соцсетях
15:18 2548

ЭТО ВАЖНО

Приговор Руфату Сафарову
Приговор Руфату Сафарову
18:42 411
ТуранБанк привлекает финансирование для продвижения гендерного равенства и финансовой инклюзии
ТуранБанк привлекает финансирование для продвижения гендерного равенства и финансовой инклюзии
18:07 230
«С ними нельзя вести дела добросовестно»: Трамп опровергает Иран
«С ними нельзя вести дела добросовестно»: Трамп опровергает Иран обновлено 18:18
18:18 8757
Китайский гигант пришел в Турцию. Но что-то пошло не так...
Китайский гигант пришел в Турцию. Но что-то пошло не так... наша корреспонденция; все еще актуально
11:55 4494
Катар просил не бить, Иран ударил
Катар просил не бить, Иран ударил
17:35 1256
Арабы потянулись к персам
Арабы потянулись к персам
16:52 1886
Бакинский суд дал создателю «Алисы в стране чудес» пять лет условно
Бакинский суд дал создателю «Алисы в стране чудес» пять лет условно
16:39 1989
В Мярдякане как в Монако: чем охладить бакинский рынок жилья?
В Мярдякане как в Монако: чем охладить бакинский рынок жилья? наш спецреп
14:23 4128
Проверки в четырех больницах
Проверки в четырех больницах
16:01 1861
Салманов проводил профилактические беседы и оказался на скамье подсудимых
Салманов проводил профилактические беседы и оказался на скамье подсудимых дело реабилитационного центра
15:30 1651
Милли Меджлис принял закон о соцсетях
Милли Меджлис принял закон о соцсетях
15:18 2548
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться