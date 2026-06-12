Катар просил не бить, Иран ударил

В начале войны Катар обратился к Ирану с просьбой не наносить удары по газовому комплексу Рас-Лаффан — крупнейшему в мире объекту по производству природного газа.

Как сообщает газета The Washington Post, в обмен Доха предложила неофициальную сделку: временно сократить добычу газа, что могло бы привести к росту мировых цен на энергоносители и усилить экономическое давление на США и Израиль с целью ускорить завершение конфликта.

По данным издания, Катар дал понять Тегерану, что тот может добиться своих стратегических целей без атак на катарскую территорию. Однако иранская сторона так и не предоставила официальных гарантий безопасности объекта. Сообщается, что сведения о закулисных переговорах были получены в результате разведывательного мониторинга иранских коммуникаций и были известны ЦРУ и высокопоставленным чиновникам администрации Трампа. Несмотря на попытки Дохи защитить критически важную инфраструктуру, впоследствии Иран все же нанес удар по Катару, повредив часть комплекса Рас-Лаффан, на который приходится почти пятая часть мирового производства природного газа. Это привело к сбоям в поставках и осложнило роль Катара как посредника между Вашингтоном и Тегераном.