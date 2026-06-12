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Трамп: Конец войне
Новость дня
Трамп: Конец войне

Адам Кадыров – дважды герой

17:44 1061

Сыну главы Чеченской Республики и секретарю регионального Совета безопасности Адаму Кадырову снова присвоили звание Героя Чечни, сообщил председатель регионального правительства Магомед Даудов.

Он был награжден за «выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, активную плодотворную деятельность, направленную на всестороннюю поддержку специальной военной операции».

Адам Кадыров уже получал звание Героя Чечни в октябре 2023 года.

В том же году он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Последнего в феврале 2024 года приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

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