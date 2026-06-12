Кадровый банк Yüksəliş — успешная модель развития человеческого капитала

В современном мире конкурентоспособность государств определяется уже не только экономическими показателями и природными ресурсами. Одним из важнейших стратегических преимуществ становится человеческий капитал — наличие граждан, обладающих знаниями, профессиональными навыками, лидерскими качествами и высоким уровнем ответственности. Поэтому одной из ключевых задач государства является не только подготовка квалифицированных специалистов, но и своевременное выявление талантливых кадров, создание условий для их профессионального роста и эффективной реализации их потенциала. Последовательная политика президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева позволила вывести развитие человеческого капитала в число приоритетных направлений государственной политики. За последние годы в стране сформирована эффективная система поддержки талантливой молодежи и профессиональных кадров, ориентированная на их выявление, развитие и продвижение. Одним из наиболее успешных и масштабных инструментов реализации этой политики является конкурс Yüksəliş («Восхождение»), учрежденный распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и реализуемый при поддержке первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Как отмечает заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики, руководитель рабочей группы конкурса Yüksəliş Фархад Гаджиев, в стране реализуется ряд государственных инициатив и проектов, созданных по инициативе президента Ильхама Алиева и направленных на развитие человеческого капитала. По его словам, конкурс Yüksəliş является не просто конкурсной платформой, а комплексным механизмом по выявлению, оценке и развитию интеллектуального и профессионального потенциала страны. Участники проходят многоэтапный отбор, в ходе которого оцениваются их аналитическое мышление, способность принимать решения, лидерские качества и управленческие компетенции. Особое место в конкурсном отборе занимает этап оценки управленческих навыков. Он позволяет определить не только уровень теоретической подготовки участников, но и их способность принимать эффективные решения в реальных условиях, демонстрировать лидерские качества и стратегическое мышление. Именно на этом этапе на первый план выходят такие компетенции, как умение сохранять самообладание в кризисных ситуациях, эффективно организовывать работу команды, брать на себя ответственность и прогнозировать возможное развитие событий. Образовательные показатели участников, прошедших на этап управленческих навыков, еще более наглядно демонстрируют значение конкурса с точки зрения развития человеческого капитала.

Среди 1468 участников, прошедших на этап управленческих навыков, 1338 человек получили степень бакалавра в Азербайджане, 98 — за рубежом, а 32 — как в Азербайджане, так и за его пределами. На уровне магистратуры обучение прошел или уже завершил 1171 участник. Из них 874 человека получили магистерское образование в Азербайджане, 214 — за рубежом, а 83 — как в Азербайджане, так и за рубежом. В общей сложности было зарегистрировано 178 участников, окончивших или учащихся на данный момент в докторантуре и аспирантуре. Из них 135 человек проходят или проходили обучение на этой ступени образования в Азербайджане, 41 — за рубежом, а 2 — как в Азербайджане, так и за его пределами. Представленные данные свидетельствуют о том, что конкурс Yüksəliş является масштабной платформой, объединяющей участников с различным уровнем образования и профессиональной подготовки. Важным показателем вклада конкурса в развитие человеческого капитала выступает образовательная и профессиональная траектория его победителей. На сегодняшний день определены 116 победителей, из которых 25 человек являются участниками Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом. Данный показатель подтверждает, что государственная политика в сфере образования и профессионального развития обеспечивает взаимодополняемые и устойчивые результаты. Кроме того, участие выпускников различных государственных программ демонстрирует устойчивость инвестиций в человеческий капитал и способствует повторной интеграции полученных знаний и опыта в систему государственного управления.