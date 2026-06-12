USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Трамп: Конец войне
Новость дня
Трамп: Конец войне

У Нетаньяху требование к Трампу

18:32 363

Власти Израиля призывают США не размораживать иранские активы для заключения мирного соглашения. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на израильский источник.

По сообщению иранского агентства Mehr, проект меморандума включает разблокировку $24 млрд средств Ирана до окончания финальных переговоров. При этом половина суммы должна быть предоставлена Ирану до их начала.

США и Иран должны подписать меморандум о взаимопонимании в начале следующей недели, сообщает CBS News со ссылкой на два источника. После этого стороны начнут 60-дневные переговоры об окончательном мирном соглашении. По данным собеседников телеканала, этот период может быть продлен в случае необходимости. Агентство утверждает, что среди пунктов меморандума — немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, полное снятие морской блокады Ирана, возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней и вывод войск США с граничащих с Ираном территорий.

Приговор Руфату Сафарову
Приговор Руфату Сафарову
18:42 421
ТуранБанк привлекает финансирование для продвижения гендерного равенства и финансовой инклюзии
ТуранБанк привлекает финансирование для продвижения гендерного равенства и финансовой инклюзии
18:07 231
«С ними нельзя вести дела добросовестно»: Трамп опровергает Иран
«С ними нельзя вести дела добросовестно»: Трамп опровергает Иран обновлено 18:18
18:18 8766
Китайский гигант пришел в Турцию. Но что-то пошло не так...
Китайский гигант пришел в Турцию. Но что-то пошло не так... наша корреспонденция; все еще актуально
11:55 4498
Катар просил не бить, Иран ударил
Катар просил не бить, Иран ударил
17:35 1260
Арабы потянулись к персам
Арабы потянулись к персам
16:52 1890
Бакинский суд дал создателю «Алисы в стране чудес» пять лет условно
Бакинский суд дал создателю «Алисы в стране чудес» пять лет условно
16:39 1991
В Мярдякане как в Монако: чем охладить бакинский рынок жилья?
В Мярдякане как в Монако: чем охладить бакинский рынок жилья? наш спецреп
14:23 4131
Проверки в четырех больницах
Проверки в четырех больницах
16:01 1864
Салманов проводил профилактические беседы и оказался на скамье подсудимых
Салманов проводил профилактические беседы и оказался на скамье подсудимых дело реабилитационного центра
15:30 1652
Милли Меджлис принял закон о соцсетях
Милли Меджлис принял закон о соцсетях
15:18 2551

ЭТО ВАЖНО

Приговор Руфату Сафарову
Приговор Руфату Сафарову
18:42 421
ТуранБанк привлекает финансирование для продвижения гендерного равенства и финансовой инклюзии
ТуранБанк привлекает финансирование для продвижения гендерного равенства и финансовой инклюзии
18:07 231
«С ними нельзя вести дела добросовестно»: Трамп опровергает Иран
«С ними нельзя вести дела добросовестно»: Трамп опровергает Иран обновлено 18:18
18:18 8766
Китайский гигант пришел в Турцию. Но что-то пошло не так...
Китайский гигант пришел в Турцию. Но что-то пошло не так... наша корреспонденция; все еще актуально
11:55 4498
Катар просил не бить, Иран ударил
Катар просил не бить, Иран ударил
17:35 1260
Арабы потянулись к персам
Арабы потянулись к персам
16:52 1890
Бакинский суд дал создателю «Алисы в стране чудес» пять лет условно
Бакинский суд дал создателю «Алисы в стране чудес» пять лет условно
16:39 1991
В Мярдякане как в Монако: чем охладить бакинский рынок жилья?
В Мярдякане как в Монако: чем охладить бакинский рынок жилья? наш спецреп
14:23 4131
Проверки в четырех больницах
Проверки в четырех больницах
16:01 1864
Салманов проводил профилактические беседы и оказался на скамье подсудимых
Салманов проводил профилактические беседы и оказался на скамье подсудимых дело реабилитационного центра
15:30 1652
Милли Меджлис принял закон о соцсетях
Милли Меджлис принял закон о соцсетях
15:18 2551
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться