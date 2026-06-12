У Нетаньяху требование к Трампу

Власти Израиля призывают США не размораживать иранские активы для заключения мирного соглашения. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на израильский источник.

По сообщению иранского агентства Mehr, проект меморандума включает разблокировку $24 млрд средств Ирана до окончания финальных переговоров. При этом половина суммы должна быть предоставлена Ирану до их начала.

США и Иран должны подписать меморандум о взаимопонимании в начале следующей недели, сообщает CBS News со ссылкой на два источника. После этого стороны начнут 60-дневные переговоры об окончательном мирном соглашении. По данным собеседников телеканала, этот период может быть продлен в случае необходимости. Агентство утверждает, что среди пунктов меморандума — немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, полное снятие морской блокады Ирана, возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней и вывод войск США с граничащих с Ираном территорий.