Чиновники вышли в поле…

Страна, которая субсидирует свое земледелие щедрее всех соседей, печет хлеб наполовину из чужого зерна. Звучит как парадокс, но в этом парадоксе кроется огромная проблема. И озвучил ее не оппонент власти, а сам президент Ильхам Алиев на майском совещании по сельскому хозяйству. Тогда глава государства говорил прямо и жестко. Овощами страна обеспечивает себя на 107 процентов и еще вывозит излишки за рубеж, фруктами и ягодами — на 140, бахчевыми — с запасом. А хлеб печем наполовину из чужого зерна. Самообеспеченность пшеницей — всего 55 процентов, хотя денег вложено немало. Президент назвал этот показатель неприемлемым, емко резюмировав: «Топчемся на месте». С сегодняшнего дня и до 24 июня чиновники выходят из кабинетов буквально в поле для прямого общения с фермерами. Запланировано 13 масштабных региональных совещаний, которые охватят всю карту страны — от Губы до Зангилана и Нахчывана. Спецпредставители президента, помощники главы государства, руководители ключевых комитетов и агентств едут на места, чтобы лицом к лицу разъяснять новую «Государственную программу по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции на 2026-2030 годы», подписанную Ильхамом Алиевым в конце мая.

Марафон обсуждений стартовал сегодня в том числе в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Выступая на сегодняшнем совещании в Зангилане, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов привел показательную и далеко не радужную статистику. В прошлом году доля сельского хозяйства в ВВП страны составила 5,9% (в ненефтяном ВВП — порядка 8–10%). При этом сектор обеспечивает работой почти половину населения, живущего в регионах, но среднегодовые темпы его роста в последние годы составляли лишь около 1%. Мяса производим все больше, и все равно не хватает — разницу приходится добирать постоянно растущим импортом. К слову, о высоких ценах на мясо haqqin.az уже писал. Министр подчеркнул, что аграрный сектор Азербайджана нуждается в принципиально новых подходах. Самое интересное в этой кампании — маршрут, выстроенный строго по специализациям регионов. Ленкорань-Астара — это чай, цитрусы и рис. Гянджа-Газах, Товуз и Горный Ширван — виноградарство. Карабах и Восточный Зангезур — интенсивные сады и рыбоводство. Хлопководству и вовсе будут посвящены отдельные обсуждения. Модернизацию аграрного сектора Минсельхоз видит прежде всего цифровой: электронные сервисы, решения на основе Big Data, искусственный интеллект и водосберегающие технологии. Однако любая цифровая надстройка рискует превратиться в красивую, но бесполезную витрину, если она не дойдет до конкретного хозяйства, зачастую сталкивающегося с банальной нехваткой поливной воды, качественных семян и оборотных средств.

Символично, что первые встречи начались в Зангилане — там, где еще совсем недавно проходила линия фронта, а сегодня проектируются передовые хозяйства и закладываются сады. Освобожденным районам в новой программе отведена особая роль — своеобразного «полигона будущего». Именно здесь государство хочет с нуля обкатать новую модель земледелия и инновационные подходы. Если эксперимент окажется успешным, Карабах станет отправной точкой, откуда прогрессивные практики начнут расходиться по всему Азербайджану. Один из главных приоритетов на этом полигоне — кардинальное решение водной проблемы. Как сообщил на сегодняшнем зангиланском совещании начальник Службы государственного надзора за охраной водных ресурсов при Агентстве водных ресурсов Рафиг Асланов, одна из основных целей госпрограммы — повышение коэффициента эффективного использования воды с нынешних критических 45% до 95%. На сегодняшний день современные ирригационные системы охватывают лишь около 10% всех посевных площадей страны. В рамках программы только в Агдаме предусмотрено улучшение водоснабжения на площади 41 тыс. гектаров, в Физули — на 18 тыс., в Джебраиле — на 12 тыс., в Губадлы — на 3,5 тыс., а в Лачине и Кельбаджаре совместно — еще на 3,5 тыс. гектаров. Параллельно реформируется и финансовая система. Президент не зря назвал Азербайджан одной из немногих стран с таким широким набором субсидий — только в 2025 году фермерам было выплачено более 280 млн манатов на посев. Но вновь парадокс. Денег выделяется много, а отдача не оправдывает вложений. Значит, вопрос не в сумме, а в адресате. Поручение Минэкономики за 3 месяца представить предложения, связанные с субсидированием через «Фонд развития бизнеса Азербайджана», и перенастроить субсидии под конкретные инвестиционные проекты — ровно об этом. Это тектонический поворот от раздачи денег «всем поровну» к поддержке за реальный результат. Заявленный смысл перемен — упростить процедуры и уравнять правила: фермер должен тратить меньше времени на бумажную волокиту, а равные условия поддержки должны получать те хозяйства, которые работают эффективно, а не те, кто лучше ориентируется в чиновничьих кабинетах. Под эти задачи подтягивают и законодательную базу. В частности, как отметил глава Минсельхоза, предусматривается обновление законодательства в сфере рыболовства и аквакультуры, действующего с 1998 года.