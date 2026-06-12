Приговор Руфату Сафарову

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу правозащитника Руфата Сафарова, обвиняемого в хулиганстве и мошенничестве.

Сегодня на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой был зачитан приговор, согласно которому Р. Сафаров лишен свободы на 8 лет.

Напомним, Руфат Сафаров был задержан 3 декабря 2024 года. В Бинагадинском районном управлении полиции ему были предъявлены обвинения по статьям 221.1 (хулиганство), 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом либо из хулиганских побуждений) и 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.