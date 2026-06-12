Путин о войне с Украиной: 700 тысяч военных и «будем наращивать удары»

«У нас там группировка большая, свыше 700 тыс. человек», — сказал президент РФ. По его словам, правительство России работает над тем, чтобы после окончания «спецоперации» трудоустроить большое количество «ветеранов».

В «зоне военной операции» находятся более 700 тысяч российских военнослужащих, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками войны против Украины, передают российские СМИ.

Путин подчеркнул, что российские войска «идут вперед каждый день»: «У нас все получается, мы не так быстро, как нам хотелось бы, но все-таки идем вперед каждый день, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого, в этом не должно быть ни у кого сомнений».

По словам российского лидера, он хотел бы дать «всем совет»: «Никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать». «Мы готовы вести эти переговоры, но с учетом наших национальных интересов, причем не только с сегодняшнего дня, но и на историческую перспективу», — отметил он.

Путин заявил, что Россия будет наращивать удары по Украине: «Имея в виду, что они делают, мы должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты».

Президент РФ утверждает, что «им (Украине) не удастся решить ни задачи разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, какого они добиваются».

«А мы будем это делать (наращивать удары по инфраструктуре Украины) все с большими наращиваемыми нами возможностями. Они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста оборонной промышленности РФ», — сказал Путин.

Президент РФ говорил и о дронах на фронте, подчеркивая, что наслышан о том, что это серьезная проблема: «Что касается борьбы с дронами, разумеется, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, и ваши командиры прекрасно отдают себе отчет, они нам все время об этом говорят, ну каждый день — вот поверьте мне, каждый божий день — о том, какие проблемы нам создают дроны и каким способом они сами видят возможность преодоления этой проблемы».

Путин добавил, что вдаваться в детали не будет. «Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?» — добавил он.

Отдельно Путин сказал, что Россия развивает направления дронов с искусственным интеллектом и FPV-дронов, а также строит собственную группировку низкоорбитальных спутников на замену Starlink.