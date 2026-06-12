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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Лукашенко предположил: война может завершиться в этом году

19:24 583

Война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке могут завершиться уже в текущем году, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

По его словам, которые приводит БелТА, сейчас, как никогда раньше, существует возможность прекратить боевые действия в обоих регионах. «Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить», — считает Лукашенко.

По мнению президента Беларуси, конфликт на Ближнем Востоке — это противостояние не между США и Ираном, а прежде всего между Израилем и Ираном, в которое «американцы оказались втянуты» из-за недальновидной политики отдельных руководителей Соединенных Штатов.

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