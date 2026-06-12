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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Польша вооружилась американскими F-35

19:31 437

Вооруженные силы Польши официально приняли на вооружение истребители F-35, закупленные в Соединенных Штатах.

По сообщению Polsat News, F-35 уже совершили первый полет над Польшей. Полет был частью церемонии поступления самолетов на вооружение ВС Польши.

В церемонии на авиабазе Ласку приняли участие президент Польши Кароль Навроцкий, спикер Сената Малгожата Кидава-Блоньска и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Торжества также посетил заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно.

В конце мая Польша получила американские истребители F-35, которые считаются лучшими на сегодняшний день в мире. Это самолеты пятого поколения истребителей с технологией маскировки «стелс», изготовленные специально для польской армии.

В целом поставки истребителей F-35 в Польшу продлятся до 2029 года.

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