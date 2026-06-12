Морской спецназ и пехота: учения ВМС Азербайджана с боевыми стрельбами

В Военно-морских силах (ВМС) Азербайджана состоялись тактические учения с боевыми стрельбами на тему «Проведение оборонительных операций при угрозах критической энергетической инфраструктуре на море и в прибрежных районах». Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.
В учениях приняли участие подразделения Военно-воздушных сил (ВВС), Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
«Учения, в которых были задействованы боевые корабли, корабли боевого обеспечения и вспомогательные суда ВМС, а также подразделения морского спецназа и морской пехоты, проводились в несколько этапов. Цель учений состояла в совершенствовании навыков командного состава по принятию оперативных решений в экстремальных ситуациях, командно-штабной деятельности, а также проверке готовности кораблей к выполнению боевых задач как самостоятельно, так и в составе тактических групп», — говорится в сообщении.
В ходе учений корабельные тактические и ударные группы ВМС и Береговой охраны ГПС, а также беспилотные летательные аппараты ВВС успешно выполнили задачи по патрулированию, предотвращению попыток совершения диверсии и атаки, были успешно выполнены боевые задачи по уничтожению и обезвреживанию воздушных, надводных и подводных средств, плавающих мин, а также пунктов базирования.
На следующем этапе подразделения морского спецназа во взаимодействии с кораблями ВМС и Береговой охраны ГПС выполнили задачи по охране и обороне объектов критической инфраструктуры на море и побережье, а также прибрежных территорий. В целях пресечения диверсионной и наступательной деятельности условного противника были осуществлены действия по уничтожению разведывательно-диверсионных групп, при поддержке вертолетов ВВС была выполнена высадка в пункты базирования террористических групп, нейтрализованы вооруженные группы, укрывавшиеся в убежищах на острове и в прибрежной зоне.
Корабельные ударные группы, состоящие из морских спецназовцев, при огневой поддержке с воздуха вертолетами, а с моря — артиллерийскими катерами Государственной пограничной службы и Военно-морских сил выполнили боевые задачи по остановке «захваченного судна», его «освобождению и спасению удерживаемых на борту заложников».
Мероприятия по тушению пожара на судне, «подорванном террористическими группами», спасению раненых и оказавшихся в воде людей, а также обезвреживанию мин, установленных на подводной части корпуса судна, были выполнены с привлечением кораблей и катеров Поисково-спасательной службы ВМС и МЧС, а также водолазов, спасателей, пожарных и спасательных вертолетов.