Морской спецназ и пехота: учения ВМС Азербайджана с боевыми стрельбами

В Военно-морских силах (ВМС) Азербайджана состоялись тактические учения с боевыми стрельбами на тему «Проведение оборонительных операций при угрозах критической энергетической инфраструктуре на море и в прибрежных районах». Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана. В учениях приняли участие подразделения Военно-воздушных сил (ВВС), Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

«Учения, в которых были задействованы боевые корабли, корабли боевого обеспечения и вспомогательные суда ВМС, а также подразделения морского спецназа и морской пехоты, проводились в несколько этапов. Цель учений состояла в совершенствовании навыков командного состава по принятию оперативных решений в экстремальных ситуациях, командно-штабной деятельности, а также проверке готовности кораблей к выполнению боевых задач как самостоятельно, так и в составе тактических групп», — говорится в сообщении. В ходе учений корабельные тактические и ударные группы ВМС и Береговой охраны ГПС, а также беспилотные летательные аппараты ВВС успешно выполнили задачи по патрулированию, предотвращению попыток совершения диверсии и атаки, были успешно выполнены боевые задачи по уничтожению и обезвреживанию воздушных, надводных и подводных средств, плавающих мин, а также пунктов базирования. На следующем этапе подразделения морского спецназа во взаимодействии с кораблями ВМС и Береговой охраны ГПС выполнили задачи по охране и обороне объектов критической инфраструктуры на море и побережье, а также прибрежных территорий. В целях пресечения диверсионной и наступательной деятельности условного противника были осуществлены действия по уничтожению разведывательно-диверсионных групп, при поддержке вертолетов ВВС была выполнена высадка в пункты базирования террористических групп, нейтрализованы вооруженные группы, укрывавшиеся в убежищах на острове и в прибрежной зоне.